به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پایانی دومین سمپوزیوم نقاشی تهران سه شنبه شب ۵ اسفندماه ۱۳۹۳ با معرفی برگزیدگان و با حضور لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی، حمید شاه آبادی مشاور فرهنگی وزیر ارشاد و ریاست مرکز علمی-کاربردی فرهنگ و هنر، خلیل راحتی مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران، محمود اقدم دبیر مراکز فرهنگی و گردشگری شهرداری تهران و محمدرضا سعیدی مدیر باغ موزه قصر برگزار شد.

محمدرضا سعیدی در ابتدای این مراسم ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد مبارک حضرت زینب (س) و روز پرستار طی سخنانی بیان کرد: از میان ۲۲۴ اثر رسیده به دومین سمپوزیوم نقاشی تهران با موضوع آزادی و تهران، ۱۴ اثر برگزیده و یک اثر به صورت افتخاری به مرحله نهایی راه یافت که از این میان آثاری از استان هایی چون اصفهان، همدان، کردستان، اردبیل، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، بوشهر، تهران و همچنین اثری از کردستان عراق به دبیرخانه دومین سمپوزیوم نقاشی تهران ارسال شد.

وی با بیان اینکه سمپوزیوم نقاشی تهران دور دوم برپایی خود را در سطح ملی پشت سرگذاشت، ادامه داد: برآنیم تا بلافاصله پس از برگزاری دومین دوره زیرساخت های برگزاری سمپوزیوم سوم را در سطح بین المللی و با همکاری کشورهایی چون آلمان، سوئد، اتریش، هلند و... برای سال های آتی برنامه ریزی کنیم.

حمید شاه آبادی نیز در این مراسم در خصوص برپایی دومین سمپوزیوم نقاشی تهران اظهار کرد: زاویه دیدی که در باغ موزه قصر وجود دارد، انتخاب درستی است چرا که تهران به عنوان کلان شهری پر از دغدغه و زندگی صنعتی، همواره نیازمند نفس کشیدن است که این مهم با دمیدن روح هنر در شهر اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح فرهنگی شهر نیازمند مولفه هایی است که هنر یکی از مهمترین فاکتورهای آن است، ادامه داد: اگر مدعی هستیم که تهران شهر اخلاق است، راهکار اثبات آن ارتقای لطافت هنری و روح معنویت در جامعه است که در این راستا نفس برگزاری چنین سمپوزیوم هایی و نقش موثر آن در جامعه، دست به دست هم می دهند تا حرکتی تخصصی و شیوه ای بین المللی برای رقم خوردن این اتفاق صورت گیرد که تداوم برگزاری حرکت های فرهنگی هنری این چنینی می تواند جریان‌ساز قرار گیرد.

مراسم اختتامیه دومین سمپوزیوم نقاشی تهران با پخش کلیپی با مضمون معرفی هنرمندان شرکت کننده در سمپوزیوم به ترتیب از چهاردهمین تا اولین برگزیده ادامه یافت که طی ۳ مرحله از هنرمندان شرکت کننده با حضور هیات داوران تجلیل به عمل آمد.

از دیگر برنامه های مراسم اختتامیه اجرای موسیقی زنده با نوای تار توسط عباس نسل شاملو، یکی از شرکت کنندگان سمپوزیوم بود.

برگزیدگان دومین سمپوزیوم نقاشی تهران به شرح زیر معرفی شدند:

عباس محمدی خوزانی موفق به کسب رتبه اول، امیر جدیدی رتبه دوم و راضیه قربان نژاد و وحید امینی مشترکا موفق به کسب مقام سوم شدند.

همچنین مینا غفاری، علی معمری، عباس نسل شاملو، اکرم رحیم تبریزی، زهرا ملکی، شیوا خوشبخت نژاد، شهرام بابایی، سیده مرجان سید آقا میری، سروش آرام و ترحم سلمانی به ترتیب رتبه های چهارم تا سیزدهم این سمپوزیوم را کسب کردند و نیز الهه مظفری نیز به عنوان عضو افتخاری سمپوزیوم مورد تقدیر قرار گرفت.

جایزه نفرات اول تا سوم به ترتیب مبلغ ۴۰ میلیون ریال، ۳۰ میلیون ریال و ۲۵ میلیون ریال به انضمام تقدیرنامه و گواهی شرکت در دومین سمپوزیوم ملی تهران بود که گواهی نامه شرکت در سمپوزیوم به تمامی شرکت کنندگان ارایه شد.

هیات داوری این رقابت ها را منیژه صحی، نیلوفر قادر نژاد، داور یوسفی، یعقوب امدادیان و حسین ماهر برعهده داشتند که این ترکیب توسط انجمن هنرمندان نقاش تهران به ریاست معصومه مظفری مورد انتخاب قرارگرفته بودند.