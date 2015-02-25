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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۸

توصیه آیت‌الله مجتهد شبستری؛

اهل پژوهش به آثار علامه جوادی آملی رجوع کنند

اهل پژوهش به آثار علامه جوادی آملی رجوع کنند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بهره‌گیری از تعالیم و آثار تفسیری آیت‌الله‌جوادی آملی را فرصتی مغتنم برای پژوهشگران قرآن عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در گفت‌وگویی نگارش تفسیرهای مختلف از سوی علامه طباطبائی، آیت‌الله‌ سبحانی و دیگر بزرگان و علمای دین را معبری سلیم برای دریافت مفاهیم والای قرآن برای خواص و عموم مردم دانست و اظهار کرد: تفسیرنویسی نوعی پژوهش و تحقیق در حوزه علوم قرآنی و احکام اسلامی محسوب می‌شود که به‌طور حتم در رفع شبهات دینی و مسائل اعتقادی مردم می‌تواند گره‌گشا و کارساز باشد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه مرحوم علامه طباطبائی بی‌نظیرترین تفسیر قرآن را به رشته تحریر درآورده‌اند و سؤالات و معضلات فراوانی در دنیای اسلام از طریق رجوع به تفسیر المیزان برطرف شده و می‌شود، ادامه داد: خوشبختانه از علما و فقهای معاصر نیز آیت‌الله‌ جوادی آملی مشغول نوشتن تفسیر موضوعی قرآن کریم هستند که ۱۸ جلد آن چاپ شده است.

سخنان آیت‌الله‌ جوادی آملی قابل استفاده برای اهل پژوهش و تفحص در قرآن است

وی با تأکید بر اینکه این عالم ربانی بسیار دقیق و علمی سخن گفته و فرمایشاتشان قابل استفاده برای اهل پژوهش و تفحص در قرآن کریم است، افزود: در یکی از سفرها ‌که با ابراهیم جعفری، ‌‌وزیر خارجه عراق ‌همسفر بودیم ‌می‌گفت من تابحال دو بار تفسیر المیزان را مطالعه کردم و اکنون نیز مطالعه تفسیر آیت‌الله جوادی آملی را شروع کرده‌ام که به‌طور یقیین می‌توان گفت بعد از تفسیر المیزان، دقیق‌ترین و علمی‌ترین تفسیر از حیث نکات و مستندات است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین گفت: الحمدلله آیت‌الله جوادی آملی در پیشبرد اهداف متعالی خود هم از مجموعه اسراء که تحت‌نظر خودشان اداره می‌شود، بهره می‌برند وهم اینکه فرزندشان در امور ایشان بسیار یاری‌گر و مددرسان هستند؛ در یکی از جلسات هم که در محضر رهبر معظم انقلاب بودیم، معظم له از وی پرسیدند به چه کاری مشغول هستید که جواب داد: به جمع‌آوری و ساماندهی امور ابوی می‌پردازم که آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای بسیار تشویق کردند و فرمودند: حتما این کارها را به سرانجام برسانید چراکه پدر شما اهل تحقیق هستند و ضروری است نتایج و ماحصل این پژوهش‌های گرانقدر برای نسل‌های آینده ذخیره و ضبط شود.

کد مطلب 2506149

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