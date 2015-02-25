به گزارش خبرگزاری مهر، اين کتاب که با عنوان کتاب‌شناسي فلسفه‌هاي مضاف؛ فلسفة دين منتشر شده و در آن به معرفي ۲۰۹۴ کتاب و مقاله از کتابخانه‌هاي مختلف پرداخته‌ شده است، هفدهمين جلد از مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي علوم عقلي مرکز است که در آن حدود پنجاه هزار عنوان کتاب و مقاله معرفي شده است.

فلسفه‌هاي مضاف، دانش‌هايي هستند که به مباني فلسفي يک موضوع و يا با نگاهي درجه دوم به يک علم مي‌پردازند. بنابراين، اين فلسفه‌ها گاه مضاف به موضوعي خاص هستند و گاه مضاف به علوم‌اند؛ براي نمونه، گاه از فلسفه حقوق سخن مي‌گوييم و گاه از فلسفه علم حقوق. عنوان فلسفه مضاف در مجموعه پيش‌رو، دربردارنده هر دو برداشت از فلسفه مضاف است.

از اين‌رو، اين مجموعه هم کتاب‌شناسي منابعي است که به مباني فلسفي يک موضوع نظر داشته‌اند و هم کتاب‌شناسي منابعي که به فلسفه مضاف به علم پرداخته‌اند. در نخستين جلد از مجموعه کتاب‌شناسي فلسفه‌هاي مضاف، که مشتمل بر کتاب‌شناسي فلسفة دين است، به‌خاطرويژگي موضوع آن، تنها گونه نخست از فلسفه مضاف طرح‌شدني است و سخني از کتاب‌شناسي فلسفه مضاف به علم به ميان نمي‌آيد. بنابراين در اين جلد، منابع مشتمل بر تفکر فلسفي درباره دين و موضوعات مطرح در آن معرفي شده‌اند.

اطلاعات مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي مرکز علاوه بر عرضه در قالب کتاب‌هاي کتاب‌شناسي، در آينده‌اي نه چندان دور در قالب نرم‌افزارهايي با امکانات نرم‌افزاري شايسته عرضه خواهد شد.

کتاب‌شناسي‌هاي اين مركز، از دو بخش تشكيل شده‌اند: ۱) معرفي منابع؛ ۲) فهرست‌ها.

بخش اول: معرفي منابع

در بخش اول، هر كتاب با گزينه‌هاي ذيل معرفي شده است: شهرت و نام پديدآور، تاريخ ولادت و وفات پديدآور، شماره منبع، نماد نوع منبع، عنوان منبع، نام مترجم، مصحح، محقق و...؛ معادل انگليسي پديدآوران منابع (در ترجمه‌ها)، محل نشر، نام ناشر، تاريخ نشر، نوبت چاپ، تعداد صفحات، قطع، زبان، شابك (شماره استاندارد بين‌المللي كتاب)، درجه، محل نگهداري، شماره ثبت، موضوعات به صورت درختي، محل درج و شماره جلد (در موارد لازم).

بخش دوم: فهرست‌ها

بخش دوم اين كتاب، به فهرست‌هاي مختلفي اختصاص يافته است كه زمينه جست‌وجو در بخش اول كتاب را فراهم مي‌كند. در اين بخش، فهرست‌هاي ذيل آورده شده‌اند:

‌أ) فهرست پديدآوران: اين فهرست دربردارنده نام کساني است که آثار آنها در ضمن کتاب‌شناسي معرفي شده‌اند. از مزاياي آن، اين است که نقش‌هاي مختلف پديدآوران اعم از مؤلف، مترجم، محقق، مصحح و تعليقه‌نويس و... در آن جدا از يکديگر ذکر شده‌اند.

‌ب) فهرست منابع فارسي: مراد از منابع فارسي، منابعي است که به زبان فارسي نگارش يافته‌اند.

‌ج)فهرست منابع عربي: مراد از منابع عربي، منابعي است که به زبان عربي نگارش

يافته‌اند.

‌د) فهرست موضوعات: در فهرست موضوعات، موضوعات کلي منابع حداکثر در حد

سه شاخه معرفي شده، و به محل درج آنها ارجاع شده است.

‌ه) فهرست آثار: ذيل فهرست آثار نام شخصيت‌ها و پديدآوراني آورده شده است که مطالبي درباره آثار آنها در منابع کتاب‌شناسي شده آمده است.

‌و) فهرست اعلام: در فهرست اعلام، نام اعلامي ذکر شده است که درباره آنها در منابع کتاب‌شناسي شده، بحث شده است.

‌ز) فهرست گرايش‌ها: مراد از گرايش‌ها، مکاتب، فِرق و نحله‌هايي هستند که درباره آنها در منابع کتاب‌شناسي‌شده، بحث شده است.