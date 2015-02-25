کمبود نشاط اجتماعی در اردبیل/ استقبال گسترده از حداقل ها

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری جشنواره آدم برفی برای اولین بار در اردبیل و استقبال گسترده شهروندان دستاوردهای قابل تاملی در بر داشت. دستاوردهایی که به نظر می رسد خود به عنوان یک مطالعه میدانی می تواند در برنامه ریزی مجدد دستگاه های اجرایی به کار آید.

این جشنواره فرصتی برای حضور خانواده های اردبیلی و حتی جوانان و نوجوانان فراهم ساخت تا دور هم جمع شوند و شادی کنند. دو مقوله قابل توجه که اغلب نادیده گرفته می شود.

حضور تعداد قابل توجهی از شهروندان که متجاوز از هزار نفر بودند نشان می داد نه تنها برنامه شاد و مفرح در این شهر مورد نیاز است بلکه مورد استقبال نیز واقع می شود.

یکی از شهروندان اردبیلی به همراه خانواده خود مشغول ساختن آدم برفی است. جالب توجه آنکه پدر خانواده بیش از بقیه اعضا هیجان دارد. در پاسخ به این سوال که آیا لذت می برید، می گوید: بله چرا که نه. کی شده بتوانیم دور هم آدم برفی بسازیم.

ضرورت توجه به شاداب سازی خانواده ها

جشنواره آدم برفی تنها جشنواره ای نیست که شهروندان اردبیلی از آن به صورت گسترده استقبال کردند. جشنواره های دیگری که طی ماه های اخیر با حضور هنرمندان و با فضای شاداب برگزار شده نیز با استقبال همراه بوده است.

اردبیلی ها حتی یک فرصت شادب بودن را از دست نداده اند و بیشترین علاقمندان را نیز خانواده هایی تشکیل داده اند که با هدف یک بعد از ظهر شاداب دست به دست هم به این مراسمات آمده اند.

علی رستمی یک شهروند اردبیلی می گوید اگر پدر و مادرها بخواهند فرزند خود را برای تفریح جایی ببرند به جز پارک و دریاچه شورابیل هیچ جایی در اردبیل نداریم.

وی اضافه می کند: وقتی هوا سرد باشد عملا پارک هم قابل استفاده نیست و خانواده ها خانه نشین می شوند مگر اینکه امکانات رفاهی خوبی داشته باشند و برای خود سرگرمی فراهم کنند و مثلا از شهر بازی استفاده کنند.

مشکلی که رستمی به آن اشاره دارد مورد تائید برخی مسئولان اجرایی نیز هست. شهردار اردبیل معتقد است فضاهای سرگرمی نه تنها در زمستان بلکه در تابستان هم کم است و شهرداری درآمد کافی ندارد تا این فضاها را توسعه دهد.

در واقع صدیف بدری برنامه های شهرداری برای توسعه فضاهای سرگرمی را منوط به مشارکت بخش خصوصی می داند و وقتی سرعت این مشارکت محدود باشد روزی می رسد که کودک دیروز جوان امروز است و در اغلب جمعه های زندگی اش خانه نشین بوده است.

سرگرمی محدود به روزهای تعطیل نیست

جشنواره آدم برفی نکته ظریف دیگری را نیز در برداشت. ساعت و روز این جشنواره نشان داد به قدری نیاز برای شادی و تفریح بالا است که حتی وسط هفته و در یک ظهر سرد زمستانی نیز شهروندان استقبال کرده و از حداقل امکانات استفاده می کنند.

مروری به برنامه های شاداب سازی سال های اخیر نشان داده اغلب برنامه دستگاه ها فضایی کلیشه ای داشته و بیشتر به صورت مناسبتی برگزار شده است. در عین حال بیش از نیمی از زمان برنامه ها صرف سخن رانی های کسل کننده مدیران سپری شده که پشت تریبون خواسته اند شهروندان را از عملکرد های بی نظیر خود شاداب کنند.

این در حالی است که شهرداری و سازمان فرهنگی ورزشی شهری در اقدام در خوری زمان سخنرانی مسئولان را در جشنواره های خود کاسته و حتی به صفر رسانده است. این مهم موجب شده احساس راحتی و فراغت شهروندان از ابتدای برنامه شکل بگیرد و شهروندان در واقع برنامه را از آن خود بدانند.

نیاز جوانان جدی گرفته شود

جشنواره آدم برفی اردبیل هر چند در ابعاد خانوادگی برگزار شد بیشتر رنگ و بوی جوانانه داشت و گلوله برفی هایی که به این سو و آن سو پرتاب می شد گویای هیجان هایی بود که پاسخ نگرفته بود.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل تاکید دارد که شاداب سازی هدف اصلی جشنواره های این نهاد اجرایی است. در اغلب برنامه هایی که بابک پورپناهی و تیم کاری اش تدارک دیده اند بیشتر جوانان حاضر شده اند و با دوستان خود شادی کرده اند.

شش تا دختر در حال ساخت آدم برفی هستند. وقتی می پرسم می خواهید این جشنواره سال آینده هم اجرا شود یکی از آن ها می پرسد: این برنامه پیشنهاد کی بوده؟

می گویم شهرداری اردبیل و او در حالی که پشت سر آدم برفی آماده عکس انداختن می شود با خنده پاسخ می دهد چرا که نه. خیلی هم خوبه.

پیش از این نیز در گزارش مجزایی با عنوان «عدم رعایت مولفه های شهرنشینی در اردبیل/ وقتی معضل عادت می شود» عنوان شد که فضای شهری شادابی جذابی برای جوانان ندارد و بر همین اساس جوانان حتی بیشتر از خانواده ها از جشنواره ها و برنامه های شاد استقبال می کنند.

ضرورت روان سازی روابط اجتماعی

نکته دیگر و قابل توجه جشنواره آدم برفی راحتی در برخورد با شهروندان و دعوت از آن ها به شاد بودن بود. این جشنواره در محوطه ورودی شورابیل در یک محوطه گسترده فرصتی را فراهم کرد تا شهروندان قدری بیاسایند.

حضور منظم و در عین حال صمیمی دستگاه های نظم گستر خود به شادابی این جشنواره افزوده بود. در عین حال هیچ مسئولی ردیف اول صندلی های جشنواره را در تصاحب خود نمی دید. در ردیف اول خود مردم نشسته بودند و در واقع مهمانان اصلی این جشنواره در ردیف اول حضور داشتند.

اجرای صمیمی و فضا سازی ساده و کم هزینه موجب شده بود شهروندان آن خط قرمزهای نامرئی و بی دلیل را که در اغلب برنامه ها دیده می شود تجربه نکنند و به سادگی هر خانواده و هر جمع دوستانه ای مشغول شادی و لذت باشند.

با این وجود وقتی به شهروندان برای سوال پرسیدن و عکس گرفتن نزدیک می شدیم به راحتی مقاومت اولیه ای احساس می شد که با کمی گپ و گفت از بین می رفت.

وقتی شادی و مهر جا برای خشونت نمی گذارد

جشنواره شاد آدم برفی در شهری برگزار شد که به عنوان مرکز یک استان با رتبه قابل توجه در خشونت به ویژه خشونت در روابط اجتماعی شناخته می شود.

این جشنواره نمادی از شادی و نشاط جمعی مردمی بود که آمار مراجعه کلی آن ها به دلیل درگیری فیزیکی و لفظی به دستگاه قضا همواره قابل توجه بوده است.

با این وجود بهانه ساختن آدم برفی ها و یا مسابقات شاد و سرگرمی های دیگر نشان داد وقتی شادی و مهر رونق بگیرد جا برای خشونت باقی نخواه ماند، به راستی کدام شهروند شادی می تواند در رفتار اجتماعی خشمگین عمل کند؟

شاید همین جشن های کوچک فرصتی است برای ارزیابی برنامه های بزرگی که به نظر می رسد خروجی آن نتوانسته از نرخ خشونت در روابط اجتماعی بکاهد و برعکس رشد روزافزون آن را نیز موجب شده است.

دختر بچه پنج ساله ای آدم برفی خود را می بوسد و می گوید "می خوام ببرمش خونه". باید توجه کرد که سرمایه عاطفی عظیمی در نهاد کودکان به ودیعه گذارده شده اما سوال اینجاست که آیا پاسدار خوبی برای این سرمایه ها خواهیم بود؟

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گزارش: ونوس بهنود