۶ طرح جدید در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بهره برداری می شود

مجید کهنوجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شش طرح جدید سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان شامل سیلیکات سدیم، فیبر نوری، فروکروم و فرومنگنز، تولید گیاهان دارویی، بسته بندی پسته و محصولات جانبی، تولید گازوئیل و بنزین یورو ۴ در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در حال انجام است که در شش ماهه نخست سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه این منطقه تاکنون ۳۱ سرمایه گذار را جذب کرده است، تصریح کرد: تاکنون چهار کارخانه در این منطقه به بهره برداری رسیده است که توانسته اند ۱۵۰ نفر را به طور مستقیم و ۱۵۰ نفر را به طور غیر مستقیم اشتغالزایی کند.

به گفته وی مجموع ۳۱ کارخانه و واحد تولیدی که در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان به بهره برداری برسند در مجموع هزار و ۱۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم خواهند کرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ادامه داد: طی دو سال گذشته زیرساختهای آب، برق، گاز، فیبر نوری و خیابان کشی در این منطقه صورت گرفته است و مجموعه پیشرفتهای خوبی داشته است.

کهنوجی اضافه کرد: یکی از مزایای منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان این است که با اختیاراتی که داریم می توانیم جواز تأسیس را بدون تشریفات اداری صادر و پروسه های اداری در این خصوص برای سرمایه گذاران حذف می شوند.