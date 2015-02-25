هادی خواستار انتقال سفارتخانه های تعطیل شده در صنعا به عدن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن که روز گذشته به طور رسمی استعفای خود را پس گرفت خواهان انتقال سفارتخانه های بسته شده از صنعا به عدن شد.

عربستان، مصر و برخی کشورهای غربی از جمله انگلیس، آمریکا و فرانسه سفارت خانه های خود را در یمن به حالت تعطیل درآوردند.

وی که هم اکنون در عدن مستقر است روز سه شنبه نقل و انتقالاتی را در دستگاه امنیتی عدن ایجاد کرده است.

برخی منابع همچنین اعلام داشتند که هادی قصد دارد یک دولت در عدن ایجاد کند.

این در حالی است که کمیته انقلابی یمن در نشست اخیر خود تصمیم گرفت که پرونده برخی از اقداماتی را که هادی در زمان ریاست جمهوری خود مرتکب شده است را به دادستانی کل یمن منتقل کند.