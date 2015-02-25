خدمات پزشکی کافی برای مسافران نوروزی البرز تدارک دیده شده است

کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیش بینی های لازم برای ایام نوروز در استان البرز گفت: با تدابیر و برنامه ها کشیک شبانه روزی خدمات را کیفی کرده ایم و نگرانی وجود نخواهد داشت.

سلیمی افزود: ۵۰ پایگاه فعال در سطح استان از اتوبان تا کندوان که از هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده اند در خدمت مسافران نوروزی خواهند بود.

وی با اشاره به ۱۵ آمبولانس پشتیبان، سه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس تحت عنوان بیمارستان سیار گفت: اورژانس هوایی استان نیز که از مرداد ماه سال جاری فعال شده است می تواند در ترافیک های عبوری امر کمک رسانی به مجروحان احتمالی را تسریع کند.،

سلیمی تصریح کرد: بخش های ویژه بیمارستانی از جمله ان آی سی یو؛ سی سی یو و آی سی یو آماده باش خواهند بود و همچنین به تعداد کافی پزشک های متخصص در زمینه های مغز و اعصاب، زنان و زایمان، ارتوپدی و جراحی عمومی پیش بینی شده و امر واکسیناسون تحت هیچ شرایطی تعطیل نخواهد شد.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی استان البرز اعلام کرد: لیست تمام مراکز درمانی با تعریف نوع خدمات و شماره تماسهایشان در اختیار مردم و مسافران قرار می گیرد و به این وسیله هر کسی در هر کجای استان به نزدیک ترین پزشک مورد نظر خود دسترسی پیدا خواهد کرد.

سامانه گویای اطلاعات پزشکان در ایام نوروز فعال می شود

سلیمی همچنین خبر از یک سامانه تلفنی گویای پزشکی داد که می توان با وارد کردن کد بیماری مورد نظر خود به سرعت نام و شماره و آدرس پزشک مورد نظر را دریافت کرد. این مرکز به طور شبانه روز در اختیار همگان خواهد بود.