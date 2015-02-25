فصلی جدید در فعالیتهای تشکلهای دینی آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معممی مقدم مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر این که خدمت گرفتن ظرفیتهای سازمان برای تشکلهای دینی و انجام عملیات فرهنگی بر اساس مساله محوری باید مد نظر باشد، افزود: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب جنگ، جنگ اراده هاست جنگ عزم های راسخ است، هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.

وی با بیان اینکه رسالت اصحاب فرهنگی، رسالت خطیر راهبری فرهنگی است، یادآور شد: باید به دنبال رصد آسیبها و اولویت بندی فعالیتها و همین طورهم افزایی جبهه فرهنگی رسمی نظام با جبهه مردمی انقلاب اسلامی باشیم.

معممی مقدم تصریح کرد: هیئت فقط سینه زنی نیست هیئت یعنی کتابخوانی، فضای مجازی، قرآن، دیدن فیلم فاخر. کانون مداحان و مجامع مداحی باید ماهی یک بار جلسه قرآن داشته باشد. با توجه به لزوم هم افزایی نهادهای دینی و تقویت مدیریت محیط تعاملی، باید از ظرفیتهای درون دستگاهی بیشتر بهره مند شویم.

مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان با اشاره به ضرورت تشکیل جبهه فرهنگی انقلاب و ایجاد منظومه ای از فعالیت های مجموعه های حوزه هنری، موسسه تبیان، کتاب شهرو خبرگزاری مهردر هر استان، یادآور شد: جمعیت بانوان فرهیخته، مبلغین و مبلغات، بنیاد دعبل، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان و شعرای آئینی، دارالقرآن، مدارس صدرا، اتحادیه موسسات قرآنی همه و همه باید دست به دست هم بدهیم.

وی به ضرورت مواردی همچون برپایی نمایشگاه توانمندی های سازمان، کار قرآنی در مناطق ویژه، منظوم شدن آیات زندگی جهت استفاده در مراسم مختلف مذهبی، ارتقاء سواد رسانه ای فعالان فرهنگی دینی، بهره مند کردن فعالان فرهنگی از تولیدات مکتوب حوزه دفاع مقدس و تامین نیازهای قرآنی مدارس صدرا اشاره کرد و گفت: تشکلهای شاخص باید تلاش کنند تا دانش آموزان و فارغ التحصیلان مدارس صدرا را جهت خدمت فرهنگی در تشکل خود به کار گیرند. ما مصمم هستیم هیئات مذهبی را به شرط داشتن مربی قرآن تایید کنیم و مجوز بدهیم حضور با نشاط مدیران قرآنی در همایش های توجیهی مناسبتهای دینی جهت تبیین امور قرآنی به مخاطبین مورد تاکید ماست.



معممی مقدم در بخش دیگری سخنانش تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم جریان تخصصی قرآن و عترت راه اندازی کنیم و شاهد آموزش و توانمند سازی مدیران و اعضای هیئات مذهبی و توسعه محافل قرآنی محله ای و خانوادگی و بسط و تکثیر هیئات قرآنی در عرصه حفظ و تدبر قرآنی و تقویت و توسعه معارف قرآنی در هیئات مذهبی باشیم.

وی همچنین تاکید کرد: عرصه تولید، عرصه نخبگان است و هر کس نمی‌تواند تولیدات داشته باشد. ما باید حلقه عرضه و تقاضا را با همت شبکه تشکلهای دینی اصلاح کنیم.

گفتنی است، نشست دوروزه معاونان فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارات کل تبلیغات اسلامی در سالن اجتماعات معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان برگزار شد.