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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۶

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

تشریح اهداف نظام جدید پرداخت در بیمارستان های دولتی

تشریح اهداف نظام جدید پرداخت در بیمارستان های دولتی

معاون درمان وزارت بهداشت، هدف از ابلاغ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشک در بیمارستان های دولتی را، ایجاد تعادل در پرداخت ها عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی در اجلاس آموزش دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان های دولتی، عنوان کرد: بیش از ۹ ماه از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت می گذرد و از اولین روز اجرا تمامی کادر، پرسنل درمانی و همکاران در بیمارستان های سراسر کشور، با همراهی و همدلی به ارائه خدمت شایسته به مردم پرداختند و امید است تازگی، پویایی و همت در اجرای طرح و در مجریان آن همچنان ادامه یابد.

دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت، افزود: دستورالعمل بازتوزیع قدیم با مشکلاتی چون عدم توجه به کمیت و کیفیت در پرداخت کارکنان، بی عدالتی در پرداخت ها، عدم وجود اختیارات کافی در واحدهای بیمارستانی برای مدیریت، عدم توجه به کار تیمی و نبود انگیزه کار در بخش هایی با فعالیت های سخت و پرکار همراه بود که خوشبختانه در نظام بازتوزیع کنونی این نواقص و مشکلات مرتفع شده است.

وی، هدف از ‌تدوین و اجرای دستورالعمل جدید "نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد" را، ارتقای کار تیمی، ایجاد نشاط و انگیزه برای فعالیت بیشتر در بخش ها و واحد های درمانی دانست و گفت: این دستورالعمل به سهیم شدن تمامی پرسنل بیمارستان ها و اورژانس ۱۱۵ در درآمد بیمارستان و هم راستا شدن انگیزه آنان با اهداف سازمان و در کل بهبود معیشت آنان منجر خواهد شد.

آقاجانی افزود: افزایش بهره وری منابع انسانی و فیزیکی بیمارستان، افزایش کیفیت خدمت و ارتقاء رضایتمندی مدیران، حرکت به سمت ایجاد تعادل در دریافتی کارکنان غیر پزشک مبتنی بر کمیت و کیفیت با توجه به سختی کار و افزایش انگیزه و تعهد تیم مدیریت بیمارستان در رشد کیفی و کمی خدمات از اهداف بلند مدت اجرای این دستورالعمل است.

وی خاطرنشان ساخت: در نظر داریم همزمان با اجرای این دستورالعمل توجه به امر آموزش در بیمارستان های آموزشی از طریق نمره کیفیت عملکرد آموزش اساتید و کاهش اتلاف درآمد بیمارستانی را محقق سازیم.

کد مطلب 2506188
حبیب احسنی پور

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