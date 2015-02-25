تشریح اهداف نظام جدید پرداخت در بیمارستان های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی در اجلاس آموزش دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان های دولتی، عنوان کرد: بیش از ۹ ماه از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت می گذرد و از اولین روز اجرا تمامی کادر، پرسنل درمانی و همکاران در بیمارستان های سراسر کشور، با همراهی و همدلی به ارائه خدمت شایسته به مردم پرداختند و امید است تازگی، پویایی و همت در اجرای طرح و در مجریان آن همچنان ادامه یابد.

دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت، افزود: دستورالعمل بازتوزیع قدیم با مشکلاتی چون عدم توجه به کمیت و کیفیت در پرداخت کارکنان، بی عدالتی در پرداخت ها، عدم وجود اختیارات کافی در واحدهای بیمارستانی برای مدیریت، عدم توجه به کار تیمی و نبود انگیزه کار در بخش هایی با فعالیت های سخت و پرکار همراه بود که خوشبختانه در نظام بازتوزیع کنونی این نواقص و مشکلات مرتفع شده است.

وی، هدف از ‌تدوین و اجرای دستورالعمل جدید "نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد" را، ارتقای کار تیمی، ایجاد نشاط و انگیزه برای فعالیت بیشتر در بخش ها و واحد های درمانی دانست و گفت: این دستورالعمل به سهیم شدن تمامی پرسنل بیمارستان ها و اورژانس ۱۱۵ در درآمد بیمارستان و هم راستا شدن انگیزه آنان با اهداف سازمان و در کل بهبود معیشت آنان منجر خواهد شد.

آقاجانی افزود: افزایش بهره وری منابع انسانی و فیزیکی بیمارستان، افزایش کیفیت خدمت و ارتقاء رضایتمندی مدیران، حرکت به سمت ایجاد تعادل در دریافتی کارکنان غیر پزشک مبتنی بر کمیت و کیفیت با توجه به سختی کار و افزایش انگیزه و تعهد تیم مدیریت بیمارستان در رشد کیفی و کمی خدمات از اهداف بلند مدت اجرای این دستورالعمل است.

وی خاطرنشان ساخت: در نظر داریم همزمان با اجرای این دستورالعمل توجه به امر آموزش در بیمارستان های آموزشی از طریق نمره کیفیت عملکرد آموزش اساتید و کاهش اتلاف درآمد بیمارستانی را محقق سازیم.