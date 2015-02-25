نماز خواندن در مدرسه ممنوع، دستور جدید دادگاه آلمان

به گزارش مهر به نقل از آن اسلام، این حکم به این دلیل صادر شد که نوجوانی ۱۴ ساله در راهروی مدرسه نماز خوانده بود چرا که در مدرسه جایی برای نماز خواندن وجود نداشته است. دادگاه نماز خواندن این نوجوان را تهدیدی ضد صلح و امنیت دانسته است و حکم به منع نماز داده است. از دیدگاه دادگاه این کشور نماز خواندن در انظار عمومی سبب ایجاد اختلال در نظم مدرسه می شود و مدرسه هم قادر به ساختن جایی برای نماز خواندن نیست.

اینک در آلمان بیش از ۴ میلیون مسلمان وجود دارد که در این سال ها به دلیل اسلام هراسی تحت فشار زیادی هستند و بر اساس نظر سنجی دانشگاه مونستر دیدگاه آلمانی ها نسبت به مسلمانان مخدوش شده است و آلمان ها اسلام را تهدیدی برای کشورشان می دانند.