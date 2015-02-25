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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۳

دقایقی پیش/

اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان آغاز به کار کرد

اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان آغاز به کار کرد

بندرعباس - اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان با حضور مقامات ارشد کشوری و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تالار شهید آوینی بندرعباس آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان صبح چهارشنبه با حضور مقامات ارشد کشوری و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تالار شهید آوینی بندرعباس آغاز به کار کرد.

در این همایش پس از سخنرانی دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان، دکتر خزائی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران به سخنرانی خواهد پرداخت.

دبیرکل خانه کشاورز ایران، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، و رئیس کانون زنان بازرگان ایران از دیگر سخنرانان این همایش خواهند بود.

برگزاری کارگروه های تخصصی و بازدید از ظرفیت های سرمایه گذاری استان هرمزگان از دیگر برنامه های این همایش دو روزه است.

همچنین همزمان با برگزاری این همایش، نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان نیز برپا خواهد شد.

 

کد مطلب 2506199

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