زیرگذرها در مناطق پرتردد خطوط ریلی شمال افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا صبح چهارشنبه در نشست با شهردار قائمشهر گفت: یکی از مهمترین معضلاتی که در سیستم­های مختلف حمل و نقل وجود دارد، تصادفات و سوانحی است که در این سیستم­ها اتفاق می ­افتد و وقوع تصادفات و سوانح علاوه بر وارد آوردن صدمات جانی ­و هزینه های هنگفت مالی، آثار و تبعات اجتماعی زیان بار نیز به دنبال دارد.

وی بیان داشت: جلوگیری از بروز عوامل موثر در وقوع سوانح ریلی و راهکارهای پیشگیری یا کاهش آثار زیان بار این سوانح در مقوله ایمنی حمل و نقل صورت می گیرد.

وی افزود: یکی از اقداماتی که در چند سال اخیر پاسخ خوبی به کاهش سوانح داده است احداث تقاطع­ های غیر همسطح در درون شهرها است و این نوع گذرگاه­ها علاوه کاهش سوانح، باعث از میان رفتن تدریجی فاصله طبقاتی – اجتماعی میان ساکنین طرفین ریل راه آهن نیز خواهد شد، زیرا باعث توزیع یکسان خدمات شهری در هر دو منطقه شده و رشد یکسانی را در آینده بوجود خواهد آورد.

گران پاشا با توجه به اهمیت ایمنی در راه آهن بیان داشت: یکی از مهمترین دغدغه­های راه آهن شمال، مجاورت راه آهن با محل های مسکونی شهری و روستایی درطول مسیراست. این مجاورت، احساس مسئولیت مسئولین راه آهن شمال را برای حفظ جان شهروندان دوچندان کرده است و به همین دلیل در سال های اخیر این اداره کل نهضتی را برای احداث زیرگذرهای عابر پیاده یا تقاطع های غیر همسطح ماشین رو آغاز کرده است تا ان شاالله بتواند ضریب ایمنی شهروندان را افزایش دهد و در این راستا شهروندان نیز باید با رعایت مقررات عبور و مرور در راه آهن در حفظ جان خود و افزایش ایمنی سیر قطارها، راه آهن را یاری کنند.

همچنین در این دیدار حجازی شهردار قائمشهر با اشاره به اینکه زیرگذرهای احداث شده در قائمشهر نقش بسزائی در روان سازی ترافیک شهری و کاهش تصادفات داشته است گفت: با توجه به عبور راه آهن از مسیر داخل شهر، شهرداری قائمشهر متقاضی احداث تعداد بیشتری زیرگذر در نقاط پرتردد شهر است و در این کار آماده هرگونه همکاری با راه آهن است.

وی احداث این زیرگذرها را در تقسیم خدمات شهری بسیار موثر دانست و ابرازامیدوای کرد تا با این همکاری بتوانیم خدمات ارزنده ای در راستای حفظ جان شهروندان وحل مشکل ترافیک ارائه کنیم.