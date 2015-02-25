حرکت وقف به سمت مراکز علمی و پژوهشی سوق پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد دزیانیان شامگاه سه شنبه در همایش استانی وقف و اقتصاد مقاومتی که به همت اداره اوقاف شهر بسطام و با همکاری اداره کل اوقاف استان سمنان و دیگر نهادها برگزار شده بود اظهار داشت: امروزه موضوع وقف در کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که در زمانی بسر می بریم که کشور به لحاظ تحریم های متعدد در بحران اقتصادی بسر می رود و با توجه به الگوی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ترسیم شده است وقف و جایگاه کمکهای مردمی در هر زمینه ای نمود بیشتری پیدا می کند لذا باید در این مقوله بیشتر کار کرد .

وی خواستار نگاه ویژه واقفان و دست اندرکاران امور وقف به مسائل علمی و پژوهشی و امور دانشگاهی شد و گفت: اگر سمت و سوی وقفیات و خیرات به طرف مراکز علمی و دانشگاهی بیشتر شود مسلما در کاهش تنگناهای اقتصادی مفید خواهد بود چرا که با انجام امور زیربنایی در دانشگاهها و تقویت بنیه علمی آنها به وسیله تزریق کمکهای مادی و معنوی، می توان چرخه اقتصادی را با کار علمی و پژوهشی پیش برد.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در کشورهای غربی هم به انجام اموری مشابه وقف در کشور ما اهمیت می دهند خاطرنشان کرد: همه ساله میلیاردها دلار از سوی افرادی خیر در این کشورها وقف امور خیریه و به خصوص امور دانشگاهی و درمانی می شود.

دزیانیان بیان کرد: مثلا فردی مثل نوبل که از نخبگان دنیای غرب بود بیش از ۹۵ درصد اموال خود را وقف دنیای علم کرد و برای همین همه ساله ارزشمندترین جایزه جهان به نام وی، به افراد نخبه کشورها داده می شود.

وی با اشاره به تشکیل موسسه خیرین امور دانشگاهی توسط دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود گفت: به حمد خدا هم اکنون این موسسه در دانشگاه کار خود را آغاز کرده و افرادی خیر با کمکهای مادی و معنوی خود دانشگاه را یاری کرده اند که اخیرا نیز در مهمترین واقعه دانشگاه یعنی گرامیداشت سی و دومین سالگرد این مجموعه علمی از واقفان و خیرین امور دانشگاهی با حضور مسئولان استانی و شهرستان تقدیر بعمل آمد.