ماهی های ایرانی سفره های نوروزی کشورهای همسایه را زینت می بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره دامپزشکی خراسان رضوی علیرضا آریان بیان کرد: در حال حاضر صادرات عمده ماهی قرمز شب عید به کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و ترکمنستان تحت نظارت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی آغاز شده است.

وی افزود: ماهی قرمز از جمله ماهیانی است که به رغم داشتن بازار فصلی از پرسود ترین و پر فروش ترین ماهیان در گروه ماهیان تزیینی به شمار می رود و علت این امر مصادف شدن فصل عرضه این ماهی با عید باستانی است.

وی با اشاره به اینکه از این ماهی به عنوان نماد زندگی و کامیابی در نوروز یاد می شود افزود: در حال حاضر در استان خراسان رضوی بیش از ۷ مرکز مجاز تکثیر و پرورش آبزیان زینتی وجود دارد که عمده این مراکز در شهرستان مشهد مشغول به فعالیت هستند.

آریان با بیان اینکه طی دو هفته اخیر حدود ۲۰ هزار قطعه آبزی زینتی از جمله ماهی قرمز به کشور افغانستان صادر شده است ادامه داد: با توجه به اینکه هر ساله در نزدیکی ایام عید تقاضا و استقبال خرید این گونه از آبزیان توسط کشور همسایه افزایش می‌یابد پیش بینی می شود که تا عید نوروز تعداد ۱۰۰ هزار قطعه ماهی زینتی ازجمله ماهی قرمز به کشور های همسایه صادر شود.