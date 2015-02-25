توسعه کشور به جای حرف نیازمند علم و تدبیر است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه سه شنبه در جشن روز 5 اسفند که به مناسبت «روزمهندس» در سالن 9 دی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: نگاه دین اسلام به علم دانش بسیار نگاه ریشه ای و مترقی است و به همین دلیل در یک دوران هایی توانستیم در ایران دانشمندانی نظیر ابونصر فارابی، خواجه نصیر الدین طوسی، زکریای رازی و ملاصدرا و غیره را در کشور ایران داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با بیان این که این دانشمندان پرورش یافتگان مکتب اسلامی و ایرانی هستند، گفت: در نگاه دین اسلام پیامبر گرامی اسلام بر دو نکته اتقان و احکام در کارها همیشه اشاره داشتند، یعنی کارهایتان را بدون عیب و محکم انجام دهید.

امام جمعه گرگان خطاب به مهندسان گفت: ساختمان محل زندگی انسان است و گاهی انسان همه سرمایه خود را برای خرید خانه هزینه می کند و این مسئولیت مهندسان را سنگین می کند.

وی تصریح کرد: برخی ساختمان هایی که ساخته می شود از همان ابتدا مشکل دارد و مردمی که در آن زندگی می کنند از همان ابتدا در آن احساس ناامنی می کنند و در این راستا باید مهندسین و به ویژه ناظرین وظایف خود را با دقت انجام دهند.

آیت الله نورمفیدی در ادامه بیان کرد: مهندسان ما باید به دنبال تحصیل علم؛ خلاقیت و نوآوری در کار باشند و در راستای بازیابی معماری قدیمی و اصیل تلاش مستمر داشته باشند.

نباید فرهنگ پذیر باشیم بلکه باید فرهنگ ایرانی اسلامی را گسترش دهیم

امام جمعه گرگان افزود: سایت اداری استان که منطقه ای وسیع و دارای ساختمان های دولتی است اگر در ابتدای کار با معماری سنتی و اصیل ساخته می شد می توانست تبدیل به یک منطقه گردشگری برای استان و کشور شود.

وی با اشاره به اینکه ما غربی و اروپایی نیستیم و نباید مانند آن ها زندگی کنیم، گفت: ما نباید فرهنگ پذیر باشیم بلکه باید فرهنگ ساز باشیم و بتوانیم فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی را در جهان گسترش دهیم.