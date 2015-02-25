نشریه تاریخ روشنفکری در اسلام در دانشگاه برلین به چاپ می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد برلین درقرون وسطی بین مسلمانان و سایر ادیان رابطه تنگاتنگی وجود داشت و مشترکات بین این سه دین بسیار زیاد بود و دانشمندان این سه دین برای تبادل نظر کوشش می کردند و از زبان های عربی فارسی و عبری بهره می بردند. این دانشمندان درباره فلسفه، کلام ادیان و سایر دانش ها تحقیق کرده و دانش خود را به اشتراک می گذاشتند.

نشریه تاریخ روشنفکری در اسلام به مطالعات اسلامی و ارتباط آن با سایر ادیان می پردازد و تمام جنبه های روشنفکری از ظهور اسلام تا قرن حاضر را مورد بررسی قرار می دهد. دانشگاه برلین به سرپرستی پرفسور اشمیتکه این نشریه را به چاپ می رساند و آماده پذیرش مقالات علاقه مندان و صاحب نظران است.