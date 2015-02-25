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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹

نشریه تاریخ روشنفکری در اسلام در دانشگاه برلین به چاپ می رسد

نشریه تاریخ روشنفکری در اسلام در دانشگاه برلین به چاپ می رسد

دانشگاه آزاد برلین دارای موسسات مطالعاتی زیادی است که یکی از این موسسات موسسه اسلام شناسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد برلین درقرون وسطی بین مسلمانان و سایر ادیان رابطه تنگاتنگی وجود داشت و مشترکات بین این سه دین بسیار زیاد بود و دانشمندان این سه دین برای تبادل نظر کوشش می کردند و از زبان های عربی فارسی و عبری بهره می بردند. این دانشمندان درباره فلسفه، کلام  ادیان و سایر دانش ها تحقیق کرده و دانش خود را به اشتراک می گذاشتند.

نشریه تاریخ روشنفکری در اسلام به مطالعات اسلامی و ارتباط آن با سایر ادیان می پردازد و تمام جنبه های روشنفکری از ظهور اسلام تا قرن حاضر را مورد بررسی قرار می دهد. دانشگاه برلین به سرپرستی پرفسور اشمیتکه این نشریه را به چاپ می رساند و آماده پذیرش مقالات علاقه مندان و صاحب نظران است.

کد مطلب 2506243

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