به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "پلاتس"، ژاپن برای سال مالی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی قرار است که حداکثر بیمه پوششی نفتکش های ایرانی را افزایش دهد و علت آن هم به افزایش پوشش بیمه ای توسط گروه بین المللی پی اند آی (بزرگترین شرکت بیمه پوششی کشتی های جهان) و ضعیف شدن ین در مقابل دلار امریکا است.

در همین حال این تصمیم از اول آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی اجرا خواهد شد و حداکثر پوشش بیمه ای با افزایش سالانه ۲.۵ درصد توسط گروه بین المللی پی اند آی برای سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ از جمعه اعمال شده است.

همچنین تا پایان سال مالی جاری که تا ۳۱ مارس(فرودین سال ۹۴) خواهد بود، دولت ژاپن با تخصیص ۷.۸۸ میلیارد دلار برای هر نفت کش خیلی بزرگ ایرانی، پوشش بیمه ای را در چهارچوب بیمه دولتی اجرا خواهد کرد.

در همین حال گروه بین المللی پی اند دی این مبلغ را از ۷.۹ میلیارد دلار به ۸.۱ میلیارد دلار در سال مالی جدید افزایش داده است و علت آن هم احتمالاتی نظیر نشت نفتی، آسیب جدی به کشتی ها و شکایات ماهی گیران خواهد بود.

بر پایه این گزارش، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن اعلام کرد که صادرات نفت ایران به این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۶۸ هزار و ۱۷۷ بشکه در روز بوده است که این رقم برای سال قبل از آن ۱۷۷ هزار و ۴۱۴ بشکه در روز بوده است که از کاهش ۴.۹ درصدی بر خوردار شده است.

همچنین ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی بعنوان ششمین تامین کننده بزرگ نفت ژاپن بوده است.