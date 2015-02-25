کارگروه اقتصادی برای اشتغال مهندسان گلستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ایری در جشن روز مهندس که شامگاه سه شنبه در سالن ۹ دی شهرک ویلاشهر برگزار شد، اظهار کرد: یکی از چالش های مهم نظام مهندسی تعداد زیاد مهندسینی است که هم اکنون به جمع مهندسان اضافه شده اند و ایجاد شغل برای آنان صورت نگرفته است.

وی افزود: قانون گذار هم بستری برای ایجاد اشتغال مهندسین در قانون مشخص نکرده است ولی ما تلاش کرده ایم در این دو ماه اخیر با تشکیل کارگروه هایی بستر این اشتغال را در استان ایجاد کنیم.

ایری با بیان این که هم اکنون هفت هزار و ۵۰۰ مهندس در استان فعالیت می کنند، اظهار کرد: ساختار وضع موجود نظام مهندسی پاسخگوی این همه مهندس نیست و ما در دروه جدید در حال ساماندهی این وضعیت هستیم.

وی با بیان این که اتصال برنامه های راهبردی با بودجه های مصوب سالانه از اهداف مهم ماست گفت: تا کنون هزینه های ما در سازمان بودجه محور بود که در عمل توفیق چندانی نداشتیم و به همین دلیل برنامه محوری در بودجه را رویکرد جدید نظام قرار دادیم.

قانون گرایی و شفافیت از رویکردهای نظام مهندسی است

ایری با اشاره به این که قانونگرایی، شفافیت و اعتماد سازی از رویکردهای اصلی سازمان است، گفت: در نظر داریم عملکرد خود را در معرض دید مردم قرار دهیم تا آن ها در مورد ما قضاوت کنند و ناظر بر عملکرد ما باشند.

رییس سازمان نظام مهندسی استان با بیان این که کمیته های نظام مهندسی بازوان اجرایی سازمان هستند، اظهار کرد: ۲۲ کمیته در نظام مهندسی فعالیت می کنند و تلاش های خوبی برای ارائه خدمات به جامعه هدف ما صورت گرفته است.

وی صدور خدمات فنی و مهندسی و تعامل با شرکت های خصوصی و انجمن های ساختمانی و استفاده از مهندسان جوان برای این شرکت ها را از دیگر اقدامات نظام مهندسی در راستای اشتغال زایی مهندسان عنوان کرد.

ایری تصریح کرد: قصور برخی مهندسان را در امضای تاییده های استحکام بنای غیر مقاوم می پذیریم و برخی دفاتر ما هم این تاییدیه های مهندسان را می پذیرفتند که ما از این پس به شدت با این گونه موارد برخورد می کنیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بیان کرد: گران شدن خدمات سازمان نظام مهندسی را اصلا قبول نداریم و افزایش نرخ خدمات ما پایین تر از نرخ تورم بود.

ایری افزود: درصد خدمات فنی و مهندسی برای کل هزینه ساخت و ساز است و ما به استناد همین قانون هم نرخ دریافت خدمات مان پایین است و به ناحق هجمه هایی علیه ما ایجاد شده است.

گفتنی است جشن روز مهندس در گرگان با حضور اعضای موسسه حمایت از کودکان سرطانی من بهارم رنگ وبوی دیگری داشت. یکی از تابلوهای نقاشی نمایشگاه هنرهای تجسمی کودکان سرطانی که هم اکنون در جنب تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپاست در این جشن به معرض فروش گذاشته شد. در طول جشن نیز مهندسینی که در کارهای خیر نیز مشارکت داشتند مبالغی را برای کمک به این موسسه خیریه و کودکان سرطانی اختصاص دادند.