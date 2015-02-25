به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت الاسلام سید مهدی مدنیان، مدیر گروه برنامه تار و پود شامگاه سه شنبه در آئین افتتاحیه بزرگ‌ترین کارگاه استودیو قالی بافی کشور در اصفهان ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این کارگاه قالی بافی با این ابعاد تبدیل شدن توجه به فرش به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه تمام افراد جامعه است، اظهار داشت: بر این باوریم که اگر موضوع فرش دست باف در کشور حل شود بسیاری از مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور نیز مرتفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از یک هشتم مردم کشور در قالب ۳۵ رشته و زیر رشته به صورت مستقیم با فرش درگیر هستند، ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر فرش تحریم اقتصادی شده است و از این رو حل مشکل فرش در واقع کمک بزرگی به کشور و اقتصاد داخلی است.

مدیر گروه برنامه تلویزیونی تار و پور راه اندازی بزرگ‌ترین کارگاه استودیو قالی بافی کشور را در واقع پر پروازی برای صعود صنعت فرش دانست و ابراز داشت: در این راستا با ضبط بیش از ۳۰ قسمت برنامه تلویزیونی در خصوص فعالیت این کارگاه می‌تواند اتفاقی مبارک برای صنعت فرش باشد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۴۰۰ بافنده در دو شیفت کاری در این کارگاه بیان داشت: این بافندگان قرار است طی ۴ ماه بیش از ۱۰۰ تخته فرش دست باف نفیس را ببافند.

مدیر گروه برنامه تلویزیونی تار و پود با اشاره به این که تلاش داریم در این برنامه تلویزیونی و با بافت این فرش‌ها تلفیق هنر و فرهنگ با اقتصاد را به نمایش گذاشته و ترسیم کنیم، ادامه داد: در این برنامه که الهام گرفته از شعار سال جاری است، مجریان و هنرمندان موفق و برجسته تلویزیون کشور، در طول هفته دو بار و هر بار به مدت یک ساعت مهمان مردم اصفهان و بینندگان برنامه خواهند بود و برنامه قصد دارد از این طریق ظرفیت های این هنر-صنعت را به مردم و مسئولان یادآوری کند.

وی در خصوص مشارکت برندهای اقتصادی استان در این پروژه اظهار داشت: بسیاری از تبلیغاتی که برای برندهای اقتصادی انجام می شود، گذرا و مقطعی است اما ترسیم نقش برندها در مرکز این فرش ها علاوه بر آن که نگاه فعالان اقتصادی را به صنعت فرش و ظرفیت های این هنر ماندگار جلب خواهد کرد، باعث ماندگاری برندها در قاب یک هنر اصیل خواهد شد و این نقش هنرمندانه سالیان سال ماندگار خواهد ماند.

گفتنی است که بزرگ‌ترین کارگاه استودیو قالی بافی کشور با حضور مسئولان ملی و استانی در جاده اصفهان – سپاهانشهر راه اندازی شد و تا نیمه شعبان سال آینده ادامه خواهد داشت.