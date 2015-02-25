پیش بینی یک اندیشکده آمریکایی درمورد سقوط چین و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده استارت فور در گزارش خود که بخشی از آن در راشاتودی منتشر شده آورده است: اتحادیه اروپا رو به زال خواهد رفت، دوران کمونیست در چین به پایان می رسد و روسیه نیز تجزیه می شود.

در بخشی از این گزارش آمده است: بعید است که فدراسیون روسیه بصورت فعلی پایدار بماند و دلیل آن، این است که روسیه درآمدهای خود از بخش انرژی را صرف قدرتمندتر کردن اقتصادش نمی کند و انتظار می رود که تجربه اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1980 و همچنین روسیه در دهه 1990 مجددا تکرار شود البته این بار این جریان متفات تر از دفعات قبل خواهد بود.

این اندیشکده در بخش دیگری از پیش بینی خود به موضع فروپاشی فدراسیون روسیه و روند تجزیه این کشور در آینده پرداخته و می نویسد: از دست دادن بخشی های از سرزمین فقط محدود به بخش های اروپایی روسیه نخواهد شد بلکه روس ها کنترل خود بر قفقاز شمالی را نیز از دست می دهند و قلمرو دریایی روسیه در شرق دور نیز بصورت مستقل در آمده و یا آنکه کشورهایی همچون ژاپن، چین و یا آمریکا آنها را تصاحب می کنند.

با وجود این پیش بینی «جرج فریدمن» بنیاینگذار این اندیشکده، چندی پیش اعلام کرده بود که روسیه می تواند از تحریم های آمریکا و اروپا و همچنین مشکلاتی همچون کاهش ارزش روبل (واحد پول روسیه) و همچنین کاهش قیمت بهای نفت خلاص شود. قدرت روسیه در این است که روس ها در برابر مشکلاتی که کشورهای دیگر را به زانو درمی آورد ایستادگی می کنند. روسیه دارای قدرت سیاسی و نظامی است و این می تواند برای اروپا دردسر ساز باشد.