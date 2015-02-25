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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۳

برای حضور در هیات رئیسه اتحادیه كشتی؛

تاكید لالوویچ بر تقویت روابط سیاسی ایران با كشورها

تاكید لالوویچ بر تقویت روابط سیاسی ایران با كشورها

رئیس اتحادیه جهانی كشتی معتقد است موفقیت نمایندگان ایران در انتخابات هیات رئیسه این اتحادیه، وابستگی زیادی به روابط سیاسی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ننادلالوویچ در خصوص موفقیت نمایندگان ایران در انتخابات هیات رئیسه اتحادیه جهانی كشتی اظهار کرد: نگرانی ایران در مورد عدم عضویت در هیات رئیسه اتحادیه جهانی كشتی را درک می‌کنم ولی حمایت از یک کاندیدا، فقط حمایت مستقیم او نیست، بلکه سایر کشورها هم باید از نماینده شما حمایت کنند.

وی ادامه داد: به اعتقاد من امیررضا خادم نتیجه‌ خوبی در کنگره ۲۰۱۴ ازبکستان به دست آورد و با كسب ۳۶ یا ۳۷ رای، فاصله چندانی با نفرات انتخابی نداشت. می‌دانم که خادم از حمایت اکثریت اعضای هیات رئیسه برخوردار بود، اما موفقیت در یک انتخابات وابستگی زیادی به روابط سیاسی دارد. خادم بسیار نزدیک به انتخاب شدن بود و فقط سه، چهار رای کم آورد. من هم برای بار اول که کاندیدا شدم، موفق به ورود به هیات رییسه نشدم و شش سال تلاش کردم.

لالوویچ در پایان خاطرنشان کرد: هر کاندیدا در انتخابات، بیش از هر چیز نیاز به حمایت کشورهای قاره خودش دارد. این فعالیت‌ها باید از داخل قاره آغاز شود و سپس به هیات رئیسه برسد.

کد مطلب 2506252

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