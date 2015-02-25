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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۱

مروارید:

مطالبات ذرت کاران استان ایلام پرداخت می شود

مطالبات ذرت کاران استان ایلام پرداخت می شود

ایلام-استاندار ایلام گفت: مطالبات ذرت کاران استان ایلام پرداخت می شود.

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مطالبات پرداخت نشده ذرت کاران استان ایلام، اظهار داشت: پرداخت مطالبات ذرت کاران در چند دستگاه کشوری پیگیری شده و در این هفته بخش مهمی از آن پرداخت می شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر تلاش شده حدود ۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات ذرت کاران در استان ایلام و خوزستان اختصاص پیدا کند که امیدواریم نیمی از این اعتبار به استان اختصاص پیدا کند.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون ذرت کاران استان ایلام بیش از ۲۷ میلیادر تومان از محل خرید تضمینی ذرت مطالبه دارند و این مهم جز پیگیری های مسئولان ارشد استان ایلام است.

وی بیان داشت: کشاورزی در استان ایلام از جایگاه بالایی برخوردار بوده است و امیدواریم مشکلات تمام بخشهای استان به زودی حل شود.

کد مطلب 2506255

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