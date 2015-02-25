پاسخگویی اداره ورزش و جوانان فردیس به مراجعان در فضای جدید

مهدی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: اداره ورزش و جوانان فردیس از زمان تاسیس خود در سال گذشته در فضای محدود سرایداری مجموعه ورزشی شهدای فردیس مستقر بود و فضای محدود موجود موجب شده بود نتوانیم به شکل شایسته به خانواده ورزش سرویس دهی کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در هفته گذشته با همکاری شایسته اداره کل ورزش البرز وحمایت های فرمانداری شهرستان فضایی جدید برای استقرار اداره ورزش فردیس مهیا شد و هم اکنون این اداره در یک فضای آبرومندتر پاسخگوی مراجعین است.

محبی تقویت نیروی انسانی اداره و فعال سازی معاونت ورزش وجوانان اداره ورزش را دیگر اقدام مهم این اداره عنوان کرد وافزود:۲۸ هیئت ورزشی این شهرستان نیز فعال شده اند و در صددیم تا پایان سال تکلیف هیئت های ورزشی باقیمانده را نیز روشن کنیم.

فردیس فقیرترین شهر کشور در سرانه ورزشی

محبی با اشاره به فقر سرانه های ورزشی فردیس گفت:به گواه آمارهای رسمی شهرستان نوپای فردیس محروم ترین شهر کشور در سرانه های ورزشی است و به همین منظور با مکاتباتی که صورت گرفته یک سالن بزرگ ورزشی چند منظوره برای ورزش های توپی ورزمی در بلوار امام خمینی(ره) این شهرستان مصوب شده که به زودی با تعیین پیمانکار عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

آمار قابل توجه ورزشکاران سازمان یافته

رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان فردیس در بخش پایانی صحبت های خود با بیان اینکه فردیس در رشته های مختلف ورزشی از پتانسیل بالایی برخوردار است گفت:در یحث ورزشکاران سازمان یافته در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۳ هزار وسیصد ورزشکار به شکل رسمی کارت بیمه ورزشی گرفته اند وبه نوعی ساماندهی شده اند که این میزان در سطح استان آماری قابل توجه است واین شهرستان را در زمره مناطق پررونق ورزشی قرار داده است.