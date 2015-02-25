موافقتنامه ترانزیتی ایران، افغانستان و هند

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «شیدا محمد عبدالی» سفیر افغانستان در هند گفت: سه کشور ایران، افغانستان و هند در آستانه انعقاد یک موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه قرار دارند و در حال حاضر مقامات ایرانی قبل از توافق رسمی، در حال مطالعه پیش نویس این سند هستند.

به نقل از پایگاه اینترنتی بیزنس لاین، سفیر افغانستان در هند اظهار کرد: «دولت های افغانستان و هند قبلا موافقت خود را با پیش نویس این موافقتنامه ابراز داشته اند. موافقت ایران مسیر را برای توافق رسمی در زمینه ایجاد یک مسیر ترانزیتی از افغانستان به بندر چابهار ایران هموار خواهد کرد.»

این مسیر ترانزیتی قرار است جایگزین مسیر ترانزیت کالا از طریق خاک پاکستان شود که در صورت اجرایی شدن، حجم مبادلات تجاری این سه کشور افزایش خواهد یافت.