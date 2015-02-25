ایران هیچ برند معتبری در سطح دنیا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول رنجبران شامگاه سه شنبه در آئین افتتاحیه بزرگ‌ترین کارگاه استودیوی فرش دست باف کشور در اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر در بازارهای جهانی رقابت بر سر برند است و کمتر به نوع و کیفیت محصول توجه می‌شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه هیچ یک از برندهای ایرانی در بازارهای جهانی مورد توجه قرار نداردٰ‌، اضافه کرد: این در حالی است که هیچ برند ایرانی در بین ۱۰۰ برند برتر کشورهای اسلامی نیز وجود ندارد.

نماینده اتاق بازرگانی ایران در کمیسیون تخصصی برند با بیان اینکه برند فقط یک کالا نیست، ابراز داشت: در واقع برند مجموعه خدماتی است که در هنگام واگذاری یک کالا به خریدار عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه در گذشته بهترین برند ایران فرش دستباف بوده است، ادامه داد: دومین برند جهانی ایران نفت بوده است که این برند منجر به نابودی دیگر برندهای ایران در سطح جهان شده است.

رنجبران فعالیت سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد برای شناساندن برندهای ایرانی در بازارهای جهانی را ضروری دانست و با انتقاد از روند فعالیت شرکت سهامی فرش ایران و از این دست شرکت‌ها در کشور بیان داشت: ما باید دولت را لاغر کنیم و از این رو با کوچک سازی آن می‌توانیم از صرف بسیاری از هزینه‌های هنگفتی که مردم می توانند سرمایه گذاری کنند جلوگیری شود و راه برای فعالیت بخش خصوصی هموار گردد.