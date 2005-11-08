ديويد استراترن: به خاطر مورو سيگاري شدم

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، استراترن كه براي ايفاي نقش خبرنگار تلويزيوني افسانهاي دهه پنجاه و شصت ايالات متحده جايزه بهترين بازيگر مرد جشنواره اخير فيلم ونيز را هم از آن خود كرد، در بسياري از صحنههاي فيلم در حال كشيدن سيگار ديده ميشود؛ حتي زماني كه در بدترين شرايط مشغول مبارزه با سناتور جوزف مكارتي است. مورو به خاطر همين سيگاركشيدنها به سرطان ريه مبتلا شد و سال 1965 در سن 57 سالگي درگذشت.
ديويد استراترن به نقش مورو در نمايي از "شب بخير و موفق باشيد"
استراترن در توصيف نقش خود در "شب بخير و موفق باشيد" ميگويد: "من چون يك غيرسيگاري هستم، براي بازي در اين فيلم انواع و اقسام توتونها را امتحان كردم تا ببينم كدام كمتر به من ضرر ميزند. دست آخر هم به اين نتيجه رسيدم كه از توتون پيپ استفاده كنم، چون مزهاش خيلي تلخ نيست و بوي بهتري هم ميدهد."
اين بازيگر 65 ساله امريكايي كه مورو مهمترين نقش دوران حضورش در سينما و تلويزيون بوده، ادامه ميدهد: "راستش را بخواهيد ناچار بودم سيگار بكشم، اول به خاطر كساني كه مورو را خيلي خوب ميشناختند و دوم به خاطر خبرنگاراني كه او را ستايش ميكنند. چون سكانسها را به ترتيب و توالي صحنههاي فيلمنامه ميگرفتيم، هر چه كار جلوتر ميرفت راحتتر سيگار ميكشيدم و ديگر مثل روزهاي اول اذيت نميشدم."
از جمله ديگر جوايز "شب بخير و موفق باشيد" به عنوان دومين تجربه كارگرداني جرج كلوني در جشنواره امسال فيلم ونيز ميتوان به جايزه بهترين فيلمنامه، جايزه فيپرشي و نامزدي كسب شير طلايي اشاره كرد.
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