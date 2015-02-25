به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان جم با تاکید بر لزوم باز شدن فضای نقد و هم‌اندیشی در جامعه، اظهار داشت: در مدت ۱۴ ماه حضورم در استانداری بوشهر هیچ دستگاه اجرایی از هیچ رسانه‌ای شکایت نکرده است.

وی در ادامه بیان داشت: معتقدم باید فضا باز باشد تا مردم حرفشان را بزنند و ما را نقد کنند و با وجود اینکه برخی مواقع حرف‌هایشان حق نبوده اما از هیچ رسانه‌ای شکایت نشده است.

سالاری تصریح کرد: نباید فضایی ایجاد کنیم که گفتنی‌ها گفته نشود و از آنجا که رسانه‌ها و انجمن‌ها از باب کمک به مردم و مسئولان به قضایا ورود می‌کنند و وقت می‌گذارند، بالا بردن آستانه تحمل‌مان به نفع جامعه است.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر از لحاظ سپردن مدیریت ها به جوانان، کارنامه خوبی در سطح کشور دارد خاطرنشان کرد: برخی از بخشداران، روسای ادارات و مدیران کل منصوب شده دستگاه های اجرایی استان جوان ترین مدیران کشوری هستند لذا استان بوشهر از لحاظ جوانگرایی در مدیریت در سطح کشور پیشتاز است.

سالاری با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای مشکلات آب در استان بوشهر، یادآور شد: در سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر بهترین تصمیم در حوزه آب، به بخش جم اختصاص یافت.

استاندار بوشهر خاطرنشان ساخت: برای طرح انتقال آب به این شهرستان، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که کمک شایانی به حل مشکل آب شرب این شهرستان خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از راه های جم، جزو پروژه‌های ملی هستند که استان نمی‌تواند برای آنها اعتبار گذاشته و یا تصمیم‌گیری کند، افزود: این پروژه‌ها را از مرکز پیگیری کرده و نتیجه را به مردم شهرستان جم اعلام خواهیم کرد.