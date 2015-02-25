سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از صبح امروز چهارشنبه آغاز شد و تا ۱۱ اسفند ادامه دارد که مسابقات خواهران در مجتمع پتروشیمی تبریز و مسابقات قرآن براداران در مصلی اعظم این شهر برگزار می شود.

در این مسابقات ۲۲۰ نفر از نخبگان قرآنی را خواهران و ۲۵۰ نفر را برادران تشکیل می‌دهند که ۲۵ داور آقا و ۲۰ داور خانم در حین برگزاری مسابقات حضور خواهند داشت.

این مسابقات در چهار رشته حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم برگزار می شود که نفرات برتر رشته های مختلف برای حضور در مسابقات بین المللی سال آینده به عنوان نماینده جمهوری اسلامی اعزام خواهند شد.

لازم به ذکر است که این مسابقات از طریق ۱۵۰ خبرنگار رسانه های مختلف پوشش داده می شود و همچنین از شبکه های قرآن، شما، سهند، العالم و کوثر پخش زنده می شود.

برای اولین بار این مسابقات به شکل زنده از فضای مجازی پخش می ‌شود و نغمه‌های قرآنی متسابقین آرشیو شده در اختیار دوستداران قرآن قرار می ‌گیرد.