درآمد فروش سوخت کشف شده قاچاق به نیروهای مسلح اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی، وزارت نفت را مکلف کردند از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی به نرخ زمان کشف، پس از کسر 10 درصد هزینه بالاسری تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد.

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا 10 درصد از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.

در صورتی که احکام نهایی فرآورده‌های نفتی کشف شده در مراجع رسیدگی، مبنی بر برائت متهم یا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهای فرآورده‌های فروخته شده حسب اظهار مالک و تائید مرجع رسیدگی‌کننده در همان سال توسط ستاد کل نیروهای مسلح از حساب مذکور تامین می‌شود.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.