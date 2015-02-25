تونل قلاجه سال آینده به بهره برداری می رسد

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین تونل های استان ایلام در محور ایلام به کرمانشاه، تونل قلاجه است نقش بسیار مهمی در حذف گردنه حادثه خیز قلاجه ایلام دارد.

وی بیان داشت: این پروژه به عنوان دومین تونل بزرگ کشور شناخته می شود، هم اکنون کارهای حفاری آن به اتمام رسیده و سال آینده شاهد بهره برداری از این پروژه خواهیم بود.

این مسئول اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۷ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است و از نظر ساخت و زمان بهره برداری در نوع خود بی نظیر است.

و عنوان کرد: پیشرفت پروژه قلاجه هم اکنون بیش از ۸۵ درصد است و پیش بینی شده سال آینده بهره برداری برسد که نقش مهمی در توسعه حمل و نقل استان دارد.

این مئسول اظهار داشت: تونل قلاجه با دو هزار و ۵۰۰ متر باعث اتصال چهار شهرستان در استانهای ایلام و كرمانشاه به مركز كشور می شود و بهره برداری كامل از پروژه، ۱۲ كیلومتر از مسافت ایلام - كرمانشاه كاهش می یابد.