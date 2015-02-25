منطقه ویژه اقتصادی لرستان صاحب ایستگاه آتش نشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی صبح چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: با توجه به استقرار واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی علاوه بر تکمیل و ایجاد زیرساخت های عمرانی، تامین ایمنی و رسیدگی به فوریت های ایمنی آنها نیز به عنوان یکی از ماموریت های شرکت شهرکهای صنعتی تلقی می شود.

محمدی گفت: در این راستا طی سالهای گذشته هنگام بروز حوادث آتش سوزی در سطح شهرکها آتش نشان های شهری به دلیل ترافیک شهری و بعد مسافت و در واقع عدم حضور به موقع قادر به اطفاء حریق و جلوگیری از گسترش آتش سوزی نبوده و این مورد موجب تحمیل ضرر و زیان های هنگفتی به برخی از صاحبان صنایع شده است.

وی ادامه داد: با این تفاسیر ایجاد پایگاه آتش نشانی در سطح شهرکهای صنعتی برای رسیدگی به فوریت های ایمنی از اقدامات اساسی محسوب می شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان اظهار داشت: برای رفع این مشکل خرید دستگاههای آتش نشانی در ابتدای سال ۹۲ هدفگذاری و در دستور کار شرکت قرار گرفت که به دلیل محدودیت های اعتباری استانی امکان تامین اعتبار آن از محل یاد شده فراهم نشد.

محمدی افزود: با توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع بلافاصله موضوع تامین اعتبار خرید دستگاه از طریق منابع ملی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مورد پیگیری واقع شد.

وی بیان داشت: خوشبختانه با پیگیری ها و رایزنی های به عمل آمده و حمایت همه جانبه سازمان مذکور در ابتدای سال یک دستگاه ماشین آتش نشانی تیپ ایسوزو ۱۸ تن مدل FVR از محل اعتبارات ملی با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ میلیون ریال برای شهرک صنعتی خرم آباد شماره ۲ این امر محقق شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۲ تاکنون سه دستگاه خودروی آتش نشانی خریداری شده است.

محمدی اظهار داشت: دو دستگاه ماشین آتش نشانی جدید برای شهرکهای صنعتی بروجرد و منطقه ویژه اقتصادی واقع در ازنا خریداری و هر کدام از این شهرکها به ایستگاه آتش نشانی مجهز شدند.

وی عنوان کرد: همچنین برای هر ایستگاه یک نفر آموزش داده شده و در شهرک ها مستقر شده اند.