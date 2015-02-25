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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۱

محمدی خبر داد:

منطقه ویژه اقتصادی لرستان صاحب ایستگاه آتش نشانی شد

منطقه ویژه اقتصادی لرستان صاحب ایستگاه آتش نشانی شد

خرم آباد - مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از تجهیز منطقه ویژه اقتصادی لرستان به ایستگاه آتش نشانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی صبح چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: با توجه به استقرار واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی علاوه بر تکمیل و ایجاد زیرساخت های عمرانی، تامین ایمنی و رسیدگی به فوریت های ایمنی آنها نیز به عنوان یکی از ماموریت های شرکت شهرکهای صنعتی تلقی می شود.

محمدی گفت: در این راستا طی سالهای گذشته هنگام بروز حوادث آتش سوزی در سطح شهرکها آتش نشان های شهری به دلیل ترافیک شهری و بعد مسافت و در واقع عدم حضور به موقع قادر به اطفاء حریق و جلوگیری از گسترش آتش سوزی نبوده و این مورد موجب تحمیل ضرر و زیان های هنگفتی به برخی از صاحبان صنایع شده است.

وی ادامه داد: با این تفاسیر ایجاد پایگاه آتش نشانی در سطح شهرکهای صنعتی برای رسیدگی به فوریت های ایمنی از اقدامات اساسی محسوب می شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان اظهار داشت: برای رفع این مشکل خرید دستگاههای آتش نشانی در ابتدای سال ۹۲ هدفگذاری و در دستور کار شرکت قرار گرفت که به دلیل محدودیت های اعتباری استانی امکان تامین اعتبار آن از محل یاد شده فراهم نشد.

محمدی افزود: با توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع بلافاصله موضوع تامین اعتبار خرید دستگاه از طریق منابع ملی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مورد پیگیری واقع شد.

وی بیان داشت: خوشبختانه با پیگیری ها و رایزنی های به عمل آمده و حمایت همه جانبه سازمان مذکور در ابتدای سال یک دستگاه ماشین آتش نشانی تیپ ایسوزو ۱۸ تن مدل FVR  از محل اعتبارات ملی با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ میلیون ریال برای شهرک صنعتی خرم آباد شماره ۲ این امر محقق شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۲ تاکنون سه دستگاه خودروی آتش نشانی خریداری شده است.

محمدی اظهار داشت: دو دستگاه ماشین آتش نشانی جدید برای شهرکهای صنعتی بروجرد و منطقه ویژه اقتصادی واقع در ازنا خریداری و هر کدام از این شهرکها به ایستگاه آتش نشانی مجهز شدند.

وی عنوان کرد: همچنین برای هر ایستگاه یک نفر آموزش داده شده و در شهرک ها مستقر شده اند.

کد مطلب 2506278

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