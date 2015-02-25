تهاجم فرهنگی حرکتی برای نابودی انسان به اسم آبادی انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی صبح چهارشنبه در دیدار جمعی از دانش آموزان دختر طرح همکاری حوزه و آموزش و پرورش اظهار داشت: بزرگ شدن انسان به بزرگ شدن جسم و سن انسان نیست بلکه به رشد روحی انسان است.

وی بیان کرد: انسان باید بداند برای بزرگ شدن نیازمند یک مرشد حکیم است که دست انسان را بگیرد و تا بزرگ شدن پیش ببرد.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: هیچ انسانی وجود ندارد مگر اینکه برای رشد و تعالی نیازمند مربی و مرشد است و کسی که مرشد حکیم ندارد، نابود و ویران می شود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه مرشد و مربی باید خود حکیم و رشد یافته باشد و روح انسان را تعالی دهد، اظهار داشت: بسیاری دست انسان را می گیرند اما به جای بزرگ کردن، او را خرد می کنند.

وی پیامبران و امامان را بهترین و پاکترین مرشد برای اسنانها دانست و گفت: افتخار تشیع این است که بهترین و پاکترین انسانها را به عنوان الگو برای بشریت معرفی کرده است.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: امروز غرب هم داعیه دار مرشدی انسانهاست اما انسانها را حقیر و پست کرده است.

وی یکی از مصیبتهای امروز دنیا را انفجار اطلاعات دانست و گفت: بشر در دیروز اگر کم دانش داشت اما پر اندیشه بود اما امروزه بسیاری پردانش دارند ولی کم اندیشه هستند.

وی بیان داشت: امروز دنیا افتخار می کند که دنیای انفجار اطلاعات است اما این انسانها را به جای رشد دادن متلاشی می کند.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مسیر رشد سخت و مسیر سقوط راحت است، بیان کرد: رشد در پرتو رنج و تلاش به دست می آید.

وی راحت طلبی رایکی از آفت های دنیای امروز دانست و گفت: امروزه بر مسئله رفاه بسیار تاکید می شود اما اگر این رفاه بستری برای تلاش و رنج برای رسیدن به رشد باشد مطلوب است ولی اگر همه چیز برای راحتی و راحت طلبی باشد رشدی اتفاق نمی افتد زیرا رشد در بستر تلاش و رنج میسر می شود.

وی همچنین در پاسخ به یکی از دانش آموزان در خصوص وظیفه دانش آموزان در مقابله با شبیخون فرهنگی گفت: تهاجم و شبیخون فرهنگی حرکتی برای نابودی انسان به اسم آبادی انسان است.

آیت الله ملک حسینی بر فکر کردن، برگزاری جلسات گفتگو و تبادل افکار و نشست با متخصصین برای آموزش شیوه های مقابله با تهاجم فرهنگی تاکید کرد.

وی به دانش آموزان توصیه کرد: هرکس قبل از اینکه بخواهد دستور العمل مقابله با تهاجم را بداند، باید به انسانیت خود فکر کند که آیا انسانیت او براساس آنچه امروز به نام ماهواره ها، شبکه های اجتماعی و ... نام گرفته، طراحی شده است. باید باور کنیم که این ها دوستان ما نیستند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد نیز در این دیدار گفت: مهمترین ماموریت آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی تربیت دینی است.

محمد رضا شریعتی افزود: بازگشت به اصالت دین نقشه راه این ماموریت سنگین و تاریخی است.

وی با بیان اینکه هنوز تا تحقق این فاصله داریم، اظهار داشت: توسعه همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش بستری برای انجام و تحقق این ماموریت است.

وی اظهار داشت: در استان این مهم با تدبیر نماینده محترم ولی فقیه انجام شده و ستاد همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش شکل گرفته است.