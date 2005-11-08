مجلس تغييرات گسترده مديران بانكي كشور را بررسي مي كند

محمد خوش چهره درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي"مهر" با بيان اين مطلب افزود: به دليل اهميت وتاثيرات فراواني كه اين تغييرات دارد،كميسيون اقتصادي مجلس درجلسات آتي خود اين موضع را به طوركامل بررسي خواهد كرد.

وي با اشاره به معرفي چهار وزيرباقي مانده دولت به مجلس تصريح كرد: بررسي ديدگاه هاي وزيران ومسائل مربوط به كابينه ،تغييرمديران عامل بانك هاي دولتي را تحت شعاع قرارداده، اما به طورقطع پس ازتاييد صلاحيت وزيران پيشنهادي مجلس اين مسئله را پيگيري خواهد كرد.

عضوكميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: تغييرمديران كشورظرافت هاي خاصي دارد كه به نظر من اين نكات درانتخاب هاي جديد درنظر گرفته نشده است.

خوش چهره با اشاره به ضرورت تحولات درنظام بانكي تاكيد كرد: درصورت عدم تخصص وتجربه لازم هيچ مديري كارآمدي لازم را نخواهد داشت.