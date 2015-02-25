به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد قوام شهیدی شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی قمی‌های خارج از کشور که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: آنچه به دولت تدبیر و امید ارث رسیده وضعیت را برایش دشوار و مشکلاتی ایجاد کرده است.

دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه حضور ایرانی‌ها در خارج از کشور می‌تواند مشارکت وسیع در داخل کشور را سامان دهند، افزود: دولت از مشارکت این افراد استقبال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی ایرانیان مقیم خارج می‌خواهند یک کار علمی و پژوهشی را در داخل سامان دهند، گفت: به این منظور از دولت تدبیر و امید کمک گرفتیم تا ایرانیان خارج از کشور بتوانند در توسعه استان خودشان مشارکت کنند.

قوام شهیدی تصریح کرد: تا کنون با افراد خارج از کشور ۱۴ استان جلساتی را برگزار کرده‌ایم و اقدامات خوبی به خصوص در استان هرمزگان صورت گرفته است.

وی با بیان مشکلات زیادی که در مسیر سرمایه گذاری وجود دارد، گفت: قانون پنجره واحد اگر به طور کامل عملیاتی شود بسیاری مشکلات رفع خواهد شد و اگر این قانون در عرصه استانی فعال شود بسیاری معضلات و مشکلات را از کانون ملی به کانون استانی منتقل می‌کند.

دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور عنوان کرد: معتقدیم در هیچ جای دنیا توسعه اتفاق نیفتاده است مگر با حضور و مشارکت فکر و سرمایه خارجی و ما نیز از این امر مستثنا نیستیم و اعتقاد داریم اگر می‌خواهیم توسعه را دنبال کنیم نیازمند مشارکت خارجی هستیم که ایرانیان خارج از کشور در خط مقدم آن قرار دارند.

وی گفت: باید در به روی ایرانیان خارج از کشور بیشتر از خود خارجیان باز شود و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند خود حلقه وصل سرمایه گذاران خارجی باشند.

قوام شهیدی با بیان اینکه در تمام استان‌ها شورای امور ایرانیان خارج از کشور برقرار شده است، اظهار داشت: تسهیل و تحکیم پیوند ایرانیان خارج از کشور با داخل از طریق پیشنهاد قوانین ضروری و تصویب مقررات، اتخاذ تدابیر لازم برای تعامل سازنده با این افراد و حمایت از حفظ هویت ایرانیان برخی وظایف شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور است.

وی گفت: مشارکت شما سرمایه گذاران و ایرانی‌های خارج از کشور خود می‌تواند بخشی از حل مشکل باشد و امیدواریم در این خصوص در قوانین مربوطه بازنگری صورت بگیرد.