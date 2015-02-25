استقلال پلیس در برخورد با جرائم/ ماجرای شنود اطلاعات غربی ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در همایش ملی پیشگیری انتظامی از وقوع جرم با تاکید بر ضرورت پرداختن به موضوع پیشگیری از ارتکاب جرم در کشور، گفت: طبق قانون اساسی موضوع پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضائیه است و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی و سازمانی که وظیفه میان‌بخشی مابین نیروهای مسلح و قوه قضائیه را برعهده دارد در موضوع پیشگیری از وقوع جرم فعالیت کرده و وظایفی را برعهده دارد.

فرمانده ناجا با اعلام استقلال عمل پلیس در برخورد با جرائم، افزود: ما باید فضای جامعه را به گونه ای ساماندهی کنیم که بستر برای وقوع جرم فراهم نباشد و در صورت ارتکاب جرم نیز زمینه شیوع آن به وجود نیاید.

وی با اشاره به بالا بودن هزینه ارتکاب جرم هم در حوزه انتظامی و هم در حوزه قضایی، گفت: با این کار می توان به پیشگیری از وقوع جرم در تمام سطوح جامعه کمک کرد.

فرمانده ناجا در ادامه گفت: پیش از این پیشگیری از وقوع جرم مبتنی بر اقدامات انتظامی همانند افزایش گشت های پلیس، افزایش دوربین های نظارتی بود، اما امروز بخش مهمی از مسئله پیشگیری از وقوع جرم به موضوعات اجتماعی برمی گردد که آگاه سازی مردم در برابر مجرمان و جرایمی که انجام می دهند، بخشی از آن برشمرده می شود.

احمدی مقدم با اعلام اینکه رویکرد جامعه محوری از سال ۸۰ با اقدامات دکتر قالیباف در نیروی انتظامی جایگزین رویکرد تهدید محور شد، افزود: پلیس به عنوان یک نهاد اجتماعی برای هر چه مطلوب تر شدن امنیت جامعه نیازمند مشارکت بیشتر مردم در وظایف خود است و این جلب مشارکت به دنبال رویکرد جامعه محور پلیس رخ می دهد.

فرمانده ناجا افزود: در رویکرد جامعه محور نیروهای امنیتی، دژ مستحکمی در برابر تهدیدات هستند و برای مردم فعالیت می کنند، اما در رویکرد مردم محور اقدامات در راستای جهت گیری دیگری است که حاکی از حکومت بر مردم برشمرده می شود.

وی با اشاره به رویکرد کشورهای غربی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، گفت: در رویکرد جامعه محور کنترل سطح جرم یکی از اهداف پلیس است، ولی متاسفانه در کشورهای غربی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، پلیس اطلاعات محور پایه ریزی شد که در این راستا امنیت مردم مقدم بر رضایت آنها اعلام می شود. با این توجیه نیروهای غربی به خود اجازه ورود و شنود به هر حوزه ای را می دهند.

سردار احمدی مقدم افزود: پس از انقلاب نیز در وزارت کشور کمیسیونی به عنوان کمیسیون امنیت اجتماعی وجود داشت که بدون هر گونه حکم قضایی و با صلاحدید خود اقدام به تبعید مخالفان می کرد. وجود این کمیسیون نشان از رویکرد مشابه پلیس و دستگاه های امنیتی پیش از انقلاب با رویکرد امروز کشورهای غربی دارد.

فرمانده ناجا با اعلام اینکه ما به هیچ عنوان در ایران رویکرد اطلاعات محور پلیس را به معنای مورد قبول کشورهای غربی نمی پذیریم، افزود: ما معتقدیم نگاه اطلاعاتی پلیس باید در حدی باشد که تهدید را از جامعه دور کند و رویکرد اطلاعات محور مورد نظر کشورهای غربی را نمی پذیریم.

وی به ضرورت عزم اراده عمومی و مشارکت تمام قوا و دستگاه های میان بخشی در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: وظیفه پلیس برای حرکت در حدفاصل اقتدار و رأفت است.

احمدی مقدم گفت: مقام معظم رهبری در دو نوبت درباره این مهم هشدارهایی را به بنده دادند و تاکید داشتند به هیچ وجه پلیس نباید در میان مردم تخریب شود؛ چرا که اگر برداشت مردم از عمل مشروع پلیس به شکلی باشد که آن را اقتدارگرایانه بدانند، تلاش های پلیس بی تاثیر است، از این رو باید پلیس با حساسیت بسیار در میان اقتدار خود و رأفت با مردم گام بردارد.

فرمانده ناجا با اعلام سیاست اصلی پلیس که رحمت را برای مردم و اقتدار را در برابر مجرمان بکار خواهد گرفت، افزود: در موضوع پیشگیری از جرم ما باید به نظر جامعه توجه ویژه داشته باشیم؛ چرا که آشفتگی جامعه زمینه ساز وقوع جرایم گوناگون است.

وی در ادامه گفت: موضوع مشارکت پذیری مردم در موضوعات امنیتی بسیار مهم است و با توجه به این مهم که تامین امنیت جامعه بدون مشارکت عمومی امکان پذیر نیست از این رو پلیس محله محور و پلیس افتخاری تشکیل شده است و پلیس علاوه بر این موضوع با سرمایه گذاری در مسئله پیشگیری به خصوص در کلانتری ها موفق شده یک سوم پرونده های تشکیل شده در حوزه های فعالیتی کلانتری ها را به صلح و سازش برساند. این در حالی است که در صورت عدم توجه به موضوع پیشگیری در کلانتری ها، پرونده های محاکم قضایی به یک و نیم برابر موجود می رسد.

احمدی مقدم در پایان، شهروند محوری، خدمات رسانی تخصصی، تخصصی شدن پلیس، به روز رسانی و دانش محوری را از جمله عناصر تاثیرگذار در موضوع پیشگیری انتظامی از وقوع جرم برشمرد و افزود: پلیس تمام تلاش خود را بکار می گیرد تا با استفاده از امکانات روز در خدمت مردم باشد.