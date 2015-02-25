سال انتخابات در اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، این کشور در ماههای پیش رو میزبان انتخابات مختلف محلی و همچنین انتخابات پارلمانی در دسامبر، آخرین ماه این سال میلادی، خواهد بود.

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا پیشاپیش تبلیغات انتخاباتی را آغاز کرده است. وی سه شنبه در پارلمان اسپانیا و در چهارمین سال کاری دولت راست گرایش، از عملکرد کابینه اش حمایت کرد و گفت: اقتصاد ما در حال رشد است و سیاستهایمان را ادامه خواهیم داد. دو سال طول کشید تا توانستیم رکودها را جبران کنیم. در سال سوم شاهد رشد اقتصادی و کاهش بیکاری بوده ایم.

مخالفان دولت از جمله رهبران حزب پودموس ادعاهای نخست وزیر اسپانیا را کذب محض می خوانند.