آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان با نظام عدالت محور در تضاد است // آموزش عالي در رشد تحصيلات تكميلي دچار ضعف هاي اساسي است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، عباسعلي رستمي در ميزگرد بررسي كيفيت آموزش عالي كشور با بيان اين مطلب افزود: طرح نقل و انتقال دانشگاه هاي سراسر كشور يكي از مسائلي است كه با تصميم گيري وزارت علوم انجام مي شود اما مشكلات فراواني را براي دانشگاه هاي كشور به وجود آورده است. اين آيين نامه به دليل خالي شدن شهرهاي كوچك از وجود دانشجو و فشار به شهرهاي بزرگتر با نظام عدالت محور و توسعه آموزش عالي در مناطق محروم كه همواره در تمامي زمينه ها مطرح بوده در تضاد است.

نماينده مردم قوچان در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: البته همواره صحبت هايي در مورد تبعيض در ميان دانشگاه هاي كشور وجود دارد اما به اين مسئله توجه نمي شود كه در كشور ما بيش از 95 درصد دانشجويان شهريه پرداخت مي كنند و بيشتر دانشگاه ها پولي هستند و اين مسئله تنها مختص به دانشگاه آزاد نيست.

وي اظهار داشت: دانشگاه هاي سراسر كشور در سال تحصيلي جديد بيش از 850 هزار دانشجو پذيرش داشته اند اما از اين تعداد تنها 50 هزار نفر در دانشگاه هاي نوبت روزانه به صورت رايگان تحصيل مي كنند.

رستمي افزود: در حال حاضر بيش از دو ميليون و 300 هزار دانشجو در نظام آموزش عالي كشور تحصيل مي كنند كه از اين تعداد 26 درصد در مقطع كارداني ، 67 درصد در مقطع كارشناسي و تنها هفت درصد در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تحصيل مي كنند كه نشان دهنده ضعف آموزش عالي كشور در رشد تحصيلات تكميلي است.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: در ابتداي سال تحصيلي جديد 40 هزار دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه هاي كشور پذيرش شدند كه 22 هزارنفر آن ها در دانشگاه هاي دولتي و 12 هزار نفر در دانشگاه آزاد و 6هزار در دانشگاه هاي پزشكي مشغول به تحصيل هستند.

رستمي اضافه كرد: تغيير مديريت در ساختار وزارت علوم همواره مشكلات بسياري را براي نظام علمي كشور و دانشگاه ها فراهم كرده است. عليرغم آن كه در قانون برنامه چهارم توسعه، ساختار شكلي و محتوايي نظام آموزش عالي كشور مشخص شده اما وزير و معاونان خود را با اين ساختار منطبق نمي كنند بلكه سعي مي كنند نظام علمي كشور را با افكار و تصميم هاي خود همراه كنند.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يكي ديگر از مشكلات نظام آموزش عالي كشور را عدم توجه به مسئله تحقيق و پژوهش در كشور عنوان كرد و گفت: تحقيقات نيز در كشور ما تنها به چاپ مقاله و انتشار كتاب محدود شده و بودجه هايي كه به امر پژوهش و تحقيقات در كشور اختصاص داده مي شود بيشتر صرف امور عمراني و اجرائي شده است در صورتي كه در زمينه تحقيقات و پژوهش بايد فرهنگسازي انجام شود تا اين مسئله در جامعه نهادينه شود.

نماينده مردم قوچان تاكيد كرد: البته انتقادهايي كه به نظام آموزش عالي كشور مي شود به اين معنا نيست كه اين نظام داراي نقاط قوتي نيست. نسبت به سال هاي گذشته به خصوص قبل از انقلاب اسلامي پيشرفت هاي قابل توجهي در اين زمينه به دست آمده است اما انتظارات هنوز برآورده نشده است.

رستمي اظهار داشت: امروز ما شاهد آن هستيم كه پيشرفته ترين جراحي هاي دنيا در كشور ما انجام مي شود و يا از سوي ديگر شاهد پيشرفت هاي چشمگير دانشجويان و دانشگاهيان در ارتباط با انرژي هسته اي كشور هستيم.