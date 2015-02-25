۲۵ مکان برای عرضه میوه یارانه ای در کرمان پیش بینی شده است

علی کردی در گفتگو با مهر اظهارداشت: هر ساله برای رفاه حال شهروندان میوه های یارانه ای با کیفیتی بالا توسط سازمان تعاون روستایی خریداری و با هم کاری اتحادیه میوه فروشان توزیع می شود، افزود: طراحی و تجهیز مکان های عرضه و نظارت بر این فعالیت توسط این سازمان انجام می شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرمان خیابان سرباز (جنب مخابرات) ،میدان امام حسین ،انتهای فیروز آباد ،۲۰ متری دانشجو ،چهارراه طالقانی ،میدان رسالت ، بولوار هوانیروز ،خیابان مصطفی خمینی ،دستغیب ،سه راه توانیر ،جهاد ،شهرک افضلی پور ،سه راه ترمینال ، سه راه جانبازان ،شهرک مطهری،میدان خواجوی کرمانی ،شهرک الغدیر ،چهارراه کار ،میدان سرآسیاب ،چهارراه باقدرت ،خیابان خواجو، خیابان مطهری (روبروی فروشگاه رفاه )،سه راه گلدشت ،پنج راه ۲۴ آذر ،چهارراه بولوار شیراز ، میدان عاشورا و بولوار آیت الله صدوقی (شرکت تعاونی روستایی ) را نقاط تعیین شده برای عرضه میوه های یارانه ای برای نوروز امسال خبر داد.

کردی با بیان اینکه در سال های اخیر مکان های عرضه میوه های شب عید با نابسامانی ها و نازیبایی هایی همراه بود اضافه کرد: این سازمان برای یکپارچگی مکان های عرضه میوه و جلوگیری از نازیبایی های شهری و سد معابر ،اقدام به طراحی و زیباسازی این مکان ها کرد.

وی از نظارت کامل بهداشتی بر عملکرد مراکز عرضه میوه های نوروزی خبر داد.