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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۳۸

در ادامه رزمایش پیامبر اعظم (ص) صورت گرفت؛

شلیک موفقیت آمیز موشک های «فاتح»/راکت باران شدن ناوهواپیمابر دشمن

شلیک موفقیت آمیز موشک های «فاتح»/راکت باران شدن ناوهواپیمابر دشمن

دو فروند موشک ساحل به ساحل فاتح با موفقیت به اهداف تعریف شده در رزمایش پیامبر اعظم (ص) شلیک شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش بزرگ پیامبر اعظم ۹ (ص)، سپاه پاسداران در ادامه این رزمایش دقایقی پیش دو فروند موشک ساحل به ساحل فاتح شلیک شد و با موفقیت به اهداف تعیین شده اصابت کرد؛ همچنین در ادامه عملیات شلیک راکت توسط ۳۰ فروند از شناورهای عملیاتی تندروی نیروی دریایی سپاه به ناو هواپیمابر دشمن فرضی با موفقیت اجرا شد.

دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به قابلیت های شناورهای تندروی ویژه سپاه گفت: قصد نداریم همه ابعاد و قابلیت های این شناورها را به طور کامل تشریح کنیم؛ مگر اینکه حماقتی از دشمن سر بزند که در آن زمان این قابلیت ها را در عمل نشان خواهیم داد.

وی با اشاره به سرمایه گذاری آمریکایی ها در سال های گذشته برای طراحی و ساخت شناورهای تندرو تصریح کرد: آمریکایی ها خیلی سریع این شناورهای تندرو را جمع کردند؛ به این دلیل که ویژگی اصلی این شناورها را نداشتند، یعنی سرنشینانی که آماده برنگشتن از رزم باشند.

دریادار فدوی ادامه داد: حدود سه ماه پیش نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که از سال جدید میلادی صرفا شناورهای بدون سرنشین را تولید می کند که این بسیار مهم است که از آوردن سرنشین به شناورها عاجز مانده اند.

کد مطلب 2506307

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