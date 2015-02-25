کشاورزان استان سمنان به کود شیمیائی دسترسی آسان داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن میرعماد صبح چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی توزیع کود شیمیایی در سطح استان سمنان در محل سازمان جهاد کشاورزی استان به دسترسی آسان کشاورزان به کود شیمیایی تاکیدکرد و افزود: با توجه به فصل نیاز کشت غلات در استان به کود سرک، با برنامه ریزی لازم حمل کود در موعد مقرر به ویژه در مناطق دور دست انجام شود.

وی همچنین بر تسهیل در کار مردم برای تهیه کود، تسریع در روند توزیع و ایجاد نمایندگی و یا مراکز عرضه در همه مناطق به ویژه روستاهای بزرگ که فاقد نمایندگی توزیع کود هستند تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: رعایت همه نکات فنی و اصلی در مرحله داشت غلات شامل تقویت مزارع، مبارزه با علف های هرز، آفات و امراض مد نظر قرار گیرد تا منجر به افزایش تولید در واحد سطح و در آمد کشاورزان شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست بیان کرد: برای سال زراعی جاری بیش از ۵۵ هزار تن انواع کود شیمیایی برای استان سهمیه در نظر گرفته شده که بیشترین سهم با حدود ۴۰ هزار تن مربوط به کود ازته است.

حسین اصغری افزود: با توجه به اینکه حدود نیمی از سال زراعی را پشت سرگذاشته ایم، تاکنون بیش از نیمی از سهیه تخصیصی به استان حمل شده است و با اقدامات لازم مابقی سهمیه در زمان لازم و مورد نیاز حمل و توزیع خواهد شد که تامین ۲۰ درصد سهمیه کود استان از طریق سازمان تعاون روستایی و مابقی از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تامین و حمل خواهد شد.

مرتضی معتمد رئیس سازمان تعاون روستایی استان سمنان و ابوالحسن صباغی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نیز در این نشست گزارشی از نحوه خرید، حمل و توزیع کود در استان ارائه و متذکر شدند که بیش از ۳۰ عامل و نمایندگی کار توزیع کود در سطح استان را انجام می دهند و این شرایط با وجود نمایندگی های سازمان تعاون روستایی در دورترین نقاط استان برای دسترسی کشاورزان به کود فراهم است.

با توجه به وجود عاملان توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اکثر مناطق شهرستان ها، مناطق با پوشش کمتر توسط نمایندگی ها و شرکت های تعاونی روستایی استان تحت پوشش قرار گیرند.