تغییر وزن مدعیان در انتخابی بدون مجوز ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضایی در توضیح مطلب فوق گفت: کشتیگیرانی که مجوز حضور آنها برای شرکت در مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی صادر میشود، تنها با مجوز کادر فنی میتوانند در وزنی غیر از وزن اعلام شده، کشتی بگیرند.
وی درباره اینکه گفته میشود برخی از کشتیگیرانی که مجوز حضور در انتخابی تیم ملی را دارند میخواهند در وزنی غیر از وزن اعلام شده در این رقابها کشتی بگیرند، تاکید کرد: چنین چیزی ممکن نیست، مگر اینکه مجوز کادر فنی را داشته باشند. در صورت اجازه و صلاحدید کادر فنی، کشتیگیران میتوانند در وزنی غیر از وزن اعلام شده روی تشک بروند.
مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد در پایان از اعلام اسامی نهایی کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در مرحله نهایی انتخابی تیمهای ملی در آینده نزدیک و بر اساس فرآیند انتخاب تیمهای ملی خبر داد.
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