  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

سخنگوی فدراسیون كشتی:

تغییر وزن مدعیان در انتخابی بدون مجوز ممنوع است

تغییر وزن مدعیان در انتخابی بدون مجوز ممنوع است

طبق اعلام سخنگوی فدراسیون كشتی،‌ تمامی مدعیان حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی برای تغییر وزن باید از كادر فنی مجوز داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضایی در توضیح مطلب فوق گفت: کشتی‌گیرانی که مجوز حضور آنها برای شرکت در مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی صادر می‌شود، تنها با مجوز کادر فنی می‌توانند در وزنی غیر از وزن اعلام شده، کشتی بگیرند.

وی درباره اینکه گفته می‌شود برخی از کشتی‌گیرانی که مجوز حضور در انتخابی تیم ملی را دارند می‌خواهند در وزنی غیر از وزن اعلام شده در این رقاب‌ها کشتی بگیرند، تاکید کرد: چنین چیزی ممکن نیست، مگر اینکه مجوز کادر فنی را داشته باشند. در صورت اجازه و صلاحدید کادر فنی، کشتی‌گیران می‌توانند در وزنی غیر از وزن اعلام شده روی تشک بروند.

مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد در پایان از اعلام اسامی نهایی کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در مرحله نهایی انتخابی تیمهای ملی در آینده نزدیک و بر اساس فرآیند انتخاب تیم‌های ملی خبر داد.

کد مطلب 2506314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها