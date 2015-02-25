تشیع انگلیسی وحدت امت اسلامی را به خطر انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شامگاه روز سه‌شنبه طی سخنانی در مراسم اختتامیه "همایش تحجر و اسلام آمریکایی" که در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه مشکل تحریف ادیان و بدعت‌گذاری مشکل همیشگی ادیان الهی در طول تاریخ بوده است، گفت: دشمن‌ترین دشمنان انبیاء الهی همان کسانی بودند که تحریف و بدعت ایجاد کردند و امروز این دشمنان همان اسرائیل، آمریکا و انگلیس هستند.

وی تأکید کرد: سخنان مقام معظم رهبری پیرامون تشیع انگلیسی برخواسته از یک خطر جدی است که این خطر یکپارچگی و وحدت امت اسلامی و موجودیت شیعه را تهدید می‌کند. مهمترین اهداف انگلیس و اسراییل و آمریکا از به وجود آوردن شیعه لندنی، تحریف مبانی جریان تشیع و ایجاد مرجعیت کاذب به منظور جلوگیری از رشد و پیشرفت جهانی جریان اسلامی و مقاومت اسلامی است.

وی با بیان اینکه امروز اسرائیل و کشورهای مستکبر از جمله انگلیس و استکبار جهانی، به مذهب تراشی، دین‌تراشی و نحله‌تراشی پرداخته‌اند، گفت: در جریان تحریف و بدعت‌گذاری که امروز ما با آن به شکل دیگر مواجه هستیم دستگاه‌های اطلاعاتی ام آی تی امریکا و ام آی۶ انگلیس و موساد اسراییل نقش بسزایی در آن دارند، که جریان امام زمان سازی و جریان مرجعیت‌سازی از برنامه‌های مهم این دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران بوده است.

آیت الله اراکی اظهار داشت: با جریان مرجعیت سازی می‌خواهند، با استخدام کردن فردی که در بین مردم از وجاهت بسیاری برخوردار است، در زمینه‌های تحریف و بدعت، اهداف و خواسته‌های خود را در آنجا عملی بکنند و این افراد در بین شخصیت‌های شیعی روحانی، مداحان و ذاکران و از چهره‌های دانشگاهی که جاه‌طلب و مشتاق ریاست و عناوین هستند، انتخاب می‌کنند و با این کارها شروع به مرجع‌سازی می‌کنند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: پس از جنگ تحمیلی، شیعه انگلیسی توسط اسراییل غاصب به عنوان جنگ نرم برای مقابله با انقلاب امام راحل و روحانیت شیعه در ایران شکل گرفت و ترسیم این دسیسه در ایران توسط دشمنان با هدف براندازی انقلاب اسلامی شکل گرفت، چراکه انقلاب امام نه تنها در ایران و بلکه در کل جهان گسترش یافت و این خطر بزرگی برای دشمنان اسلام به شمار می‌آمد.

وی افزود:‌ از دیگر برنامه‌های دشمنان ایران اسلامی، تلاش برای ایجاد دو جریان افراطی هم در بین شیعه و هم در بین اهل سنت بود که این جریان با هدف تحریک احساسات شیعیان از یک سو و اهل سنت از سویی دیگر و ایجاد جنگ بین شیعه و سنی در کشورهای اسلامی شکل گرفت و با به وجود آوردن این جریان‌های افراطی اقدام به کشتار شیعیان و اهل سنت در کشورهای اسلامی نمودند.

دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهارکرد: ایجاد و ترویج شبکه‌های ماهواره ای با زبان‌ها و عناوین مختلف با نام اهل سنت و شیعه، بحث های تند وحمله به شیعه و اهل سنت از دیگر اهداف و برنامه‌های دشمنان بود و با این حرکات سعی در ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی کردند وآنها را از یکدیگر جدا کرده و دشمن همدیگر جلوه دادند.

آیت الله اراکی با بیان اینکه امروزه ۱۸ماهواره برای مقابله با توسعه و پیشرفت اسلام ایجاد شده، افزود:این ماهواره‌ها با زبان‌های انگلیسی، عربی، ترکی استانبولی، فارسی، اردو و ... اقدام به تحریک سنی‌ها علیه شیعیان و شیعیان علیه اهل سنت در جهان فعالیت می‌کنند که از جمله اقدامات آنها، توهین به همسر رسول اکرم (ص)، عایشه بود.

وی اظهارداشت: تنها رسانه‌های ماهواره‌ای نیست؛ بلکه شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های بی‌شماری را به راه انداخته‌اند و سرمایه‌های میلیاردی به صورت ماهانه برای این برنامه‌ها هزینه می‌کنند که در همان رسانه‌های عربستانی، که سنی افراطی را حمایت می‌کنند، شیعه افراطی را هم حمایت می‌کنند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اهداف دشمنان از ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ای اضافه کرد: دشمنان اسلام نه از اصول دین و نه از فروع دین حمایت کردند ؛ بلکه آنان تلاش کردند که جنگ بین امت اسلامی و اسراییل و دیگر کشورهای مستکبر را تبدیل به جنگ ایران با امت اسلامی بکنند.