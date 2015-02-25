بانک مرکزی نرخ بانکی 25 ارز را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا با یک ریال کاهش 27,709ریال، پوند انگلیس با 105 ریال رشد 42,888 ریال و یورو با 43 ریال افزایش31,442 ریال تعیین شد.

فرانک سویس 29,162 ریال، کرون سوئد 3,302 ریال، کرون نروژ 3,654 ریال، کرون دانمارک 4,214 ریال، روپیه هند 447 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,545 ریال، دینار کویت 93,570 ریال، یکصد روپیه پاکستان 27,207ریال، یکصد ین ژاپن 23,341 ریال، دلار هنگ کنگ 3,574ریال، ریال عمان 71,986 ریال، دلار کانادا 22,243ریال، راند آفریقای جنوبی 2,413ریال و لیر ترکیه 11,253 ریال قیمت خورد.

قیمت روبل روسیه 441 ریال، ریال قطر 7,616 ریال، یکصد دینار عراق 2,383ریال، لیر سوریه 147ریال، دلار استرالیا 21,838ریال، ریال سعودی 7,389 ریال، دینار بحرین 73,592ریال، دلار سنگاپور 20,422ریال، ده روپیه سریلانکا 2,086ریال، یکصد روپیه نپال 27,803 ریال و یکصد درام ارمنستان 5,790 ریال است.

همچنین نرخ دینار لیبی 20,392 ریال، یوان چین 4,436 ریال، یکصد بات تایلند 85,127 ریال، رینگیت مالزی 7,648 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,157 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,961 ریال، افغانی افغانستان 483 ریال، منات آذربایجان 26,459ریال،یک هزار روبل بلاروس 1,857ریال، سامانی تاجیکستان 5,093 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,381 ریال اعلام شد.