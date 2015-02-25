خیرین پروژه های گلپایگان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی در حاشیه برگزاری آیین روز كه صبح امروز با حضور جمعی از خیرین امور مدرسه سازی در سالن اجتماعات هنرستان دخترانه بانو قائدی گلپایگان برگزار شد، اظهار داشت: امروز دو مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب (س) میراث دار امامت و ولایت و سالروز تولد دانشمند بزرگ ایران اسلامی مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی بود كه به نام روز مهندس نامگذاری شده است، در جمع خیرین و نیكوكاران مدرسه ساز به منظور پاسداشت خدمات آنان به علم و دانش گرد هم آمده ایم.

وی افزود: با توجه به اینكه من در جلسه تودیع و معارفه مدیریت آموزش و پرورش حضور نداشتم، وظیفه خود دانستم در این آیین ضمن تبریك به انتصاب حبیب الله جمالی در مدیریت آموزش و پرورش گلپایگان از خدمات مهدی اشراقی كه حدود سه سال و اندی سكاندار تصدی مدیریت این اداره بودند، به لحاظ پیگیری و فداكاری هایی كه در این وضعیت نامناسبت اقتصادی دولت و نبود اعتبارات كاروان آموزش و پرورش را به خوبی به ساحل رساندند، تقدیر و تشكر داشته باشم.

امام جمعه گلپایگان تصریح كرد: این گردهمایی به منظور تجلیل و پاسداشت از اقدامات خیرین و نیكوكاران پروژه عظیم هنرستان دخترانه بانوی مكرمه سركارخانم فاطمه قائدی كه فرزند برومندشان دكتر محسنی پیگیر آن بودند و در حال حاضر نیز در این آیین دیگر تجهیزات مورد نیاز آن از جمله راه اندازی آسانسور را تقبل كردند، صورت گرفت.

حجت الاسلام اسماعیلی با بیان اینكه اقدام خانواده مرحومه بانو قائدی در راستای باقیات و صالحات عمل خیری است كه هر كسی لیاقت چنین امری را نداشته، افزود: مسلماً دكتر محسنی فرزند بانو قائدی می توانست مانند بسیاری از دیگر افراد جامعه سهم الارث و میراث باقیمانده از والده خود را در راه دیگری صرف كند؛ اما در راستای خدمت رسانی به علم و دانش آموزان اقدام به ساخت و تجهیز آموزشگاهی كرد كه سالهای سال نام و یاد مادر مرحومه اش همواره بر ذهن مردم گلپایگان، دانش آموزان و دانش پژوهان باقی است و باقی خواهد ماند و این امر ارزش فراوان خواهد داشت.

وی با بیان اینكه خداوند اقدامات خیرین را به عنوان امانت در اختیار ما قرار داده است، خاطرنشان كرد: چگونگی استفاده از این امانات و بهره برداری آن نیز بسیار حائز اهمیت است كه امروز این افتخار نصیب دانش آموزان و هنرآموزانی شده كه از آن در جهت علم آموزی و فراگیری دانش بهره مند شوند.

نماینده ولی فقیه در گلپایگان در پایان با بیان اینكه به تمامی كسانی كه دست شان به دهانشان می رسد، توصیه می كنم قبل از اینكه دیر شود یك اثر به نام خود در این دنیا به عنوان باقیات و صالحات ثبت و ضبط كنند، افزود: فرزندان برخی از پیامبران نیز به پدران خود وفا نكردند، بدیهی است هر كس كه كاری در راستای بهره مندی آحاد جامعه در توان دارد انجام دهد خود قدم به میدان بگذارد كه خدا را شكر در شهرستان گلپایگان این فضا به عینه دیده می شود.

در ادامه حبیب الله جمالی مدیریت آموزش و پرورش از خیرین و مدیریت و مجموعه آموزشگاه بانو قائدی در برگزاری آیین روز مهندس تقدیر و قدردانی كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان آیین نكوداشت روز مهندس از خیرین و دست اندركاران پروژه های خیرساز شهرستان گلپایگان با اهدای لوح و هدایا تجلیل شد و آسانسور هنرستان بانو قائدی كه با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال از سوی خیرین و انجمن اولیا و مربیان تجهیز و آماده شده است، مورد بهره برداری قرار گرفت.