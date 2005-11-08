حادثه تخريب تئاتر شهر اوج تراژدي تئاتر كشور است

چيستا يثربي - نويسنده و كارگردان عرصه تئاتر - در گفتگو با خبرنگار تئاتر" مهر" درباره حادثه تخريب ديوار تئاتر شهر با بيان اين مطلب گفت : انگار خواست خداوند بود كه در شرايط كنوني كه تئاتر تا اين اندازه مهجور است و به ضرورت آن در فرهنگ اين كشور توجهي نمي شود، به صورت تمثيلي ديوار ساختمان تئاتر شهر نيز فرو بريزد. با رخ دادن اين حادثه به ياد فيلم " كوهستان " افتادم كه طي تغيير و تحولات اروپاي شرقي و كم توجهي به مقولات فرهنگي، ساختمان وزارت فرهنگ كل كشور فرو ريخت.

وي خاطر نشان كرد: اين حادثه تلنگر خوبي براي مسوولان كل كشور است كه بايد اين ساختمان را كه تنها خانه تئاتر كشور به شمار مي رود، بيشتر مورد توجه قرار دهند. پس از انقلاب نه تنها سالن هاي تئاتر اضافه نشده، بلكه تئاتر شهر نيز حاشيه امنيتي خود را از دست داده است. اگر براي يك سالن سينما اين اتفاق مي افتاد، جنجالي به پا مي شد و اين هشداري به مسوولان است كه بايد به وضعيت تئاتر بيشتر توجه و آن را راهبري كنند و به اين سمت ببرند كه تئاتر جزيي از آداب زندگي مردم شود.

يثربي با اشاره به اينكه تئاتر كشور به شكل عقب مانده اي رشد مي كند، خاطر نشان كرد: به قول " آلبر كامو" اگر بگوييم تئاتر داريم ولي هرگز نتوانيم براي اين تئاتر خوب مثال هايي بزنيم و نشانه هايي از تلاش هاي مسوولان كشور براي اداره تئاتر بياوريم همانند اين است كه بچه عقب مانده اي را در اتاقي حبس كنيم و او را به هيچ كس نشان ندهيم و دلمان خوش باشد كه بچه اي داريم.