نقشه راه تامین منابع مالی برای جذب سرمایه در استانها تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزایی صبح چهارشنبه در اولین همایش سرمایه گذارای در استان هرمزگان که با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار شد، بیان داشت: استان هرمزگان دروازه ورود به آبهای آزاد جهان است و استانی است که پاسدار شکوهمندی و اقتدار خلیج فارس است. هرمزگان تنها استانی است که دارای مجمع الجزایر ۱۴ گانه در کشور و بزرگترین بنادر ترانزیتی کشور در این استان قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه هرمزگان استان فرصت های طلایی است و لنگر ثبات و دروازه ورود به بازارهای بین المللی و جهانی است، اظهارداشت: این استان با جزایر و بنادر متنوع و گوناگون دروازه ورود به آبهای آزاد برای کل کشور است. یک مزیت عمده دیگر هرمزگان واقع شدن در کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران است. ایران دروازه ورود به صلح و ثبات و توسعه منطقه ای و بین المللی است.

رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران عنوان کرد: عوامل موثر در رشد و توسعه یک منطقه علاوه بر اقتصادی نیازمند عوامل دیگری برای حضور سرمایه گذاران است. یکی از این عوامل نقش آن کشور مقصد سرمایه گذاران در حوزه کشورهای همسایه و منطقه است. ایران تاثیرگذار در مسائل منطقه ای است. دروازه ورود به بازارهای بین المللی است.

وی ادامه داد: این عوامل در حوزه سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد حتی اگر در آن کشور شاهد وجود برخی مشکلات اداری باشیم، باز هم مزیت های دیگر برتری بارزی به مشکلات دیگر دارند.

خزایی با بیان اینکه هرمزگان دروازه ورود به اقتصاد بین المللی است، خاطرنشان کرد: ایران دروازه ثبات امنیت منطقه ای است. وضعیت سیاسی ایران به عنوان کشوری که با ۱۵ کشور مختلف همسایه دارد گواه این ادعا است.

وی حجم مبادلات با کشور عراق را در بخشی مبادلات اقتصادی بیش از ۱۲ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: مذاکرات هسته ای حاکی از قدرتمندی و اقتدار ایران است که ۵ عضو دائم شورای امنیت و ایران به تنهایی در سوی دیگر میز بر سر مسایل منطقه ای به مذاکره نشسته اند. این نه تنها فقط به خاطر حل موضوع هسته ای است که اگر ایران قدرتمند و تاثیرگذار نبود داستان هسته ای ایران را دشمنان طور دیگری حل می کردند همان طور که در سوریه شاهد ناامنی هستیم.

خزایی افزود: ایران لنگر ثبات منطقه است و تکان ایران بازار منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. نقش ایران در منازعات کشورهای شمال و تعامل خوب با همسایگان عرب نقش مناسب به وجود آوردن ثبات و توسعه در افغناستان همگی مدعی نقش انکارناپذیر ایران در معادلات منطقه ای است. همسایگی با خلیج فارس از ایران کشور نمونه قدرتمند ساخته که آثار پنجه های هنر آفرین ایران را در منطقه می بینیم.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی ابرازداشت: علی رغم تحریمهای اقتصادی، وضعیت مبادلات ایران در منطقه تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه هیچ جای ایران مانند هرمزگان استانی نیست هم به دریا متصل باشد و هم مجمع الجزایر و بنادر عظیم برای صادرات و واردات داشته باشد، بیان داشت: برای استان هرمزگان ضروری است نقشه راه تامین منابع مالی داشته باشد، تا علاوه بر اعلام فرصت های سرمایه گذاری مشخص در این استان شیوه های کمک های مالی و نحوه سرمیه گذاری در استان مشخص باشد. تا در میانه راه شاهد توقف و مشکلات مالی در پروژه ها نباشیم. عدم وجود نقشه راه مالی درست باعث سرگردانی سرمایه گذار و مسئولانی استانی می شود.

وی ایران را دارای یکی از بهترین قوانین سرمایه گذاری در دنیا عنوان کرد و افزود: مترقی ترین قوانین سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۸۱ متعلق به ایران است که در این قانون کلیه ریسک های غیرتجاری سرمایه گذاران به ضمانت دولت می رسد و در سازمان سرمایه گذاری کلیه مراحل انجام می شود. وقتی سرمایه گذاری خارجی در کشور تحت ضمانت دولت ایران تلقی می شود از بسیاری ریسک های سرمایه گذاری بدون مجوز در امان خواهد بود.

