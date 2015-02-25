کارگردان ادامه «فیلم لگو» معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، فیل لرد و کریستوفر میلر که فیلم اول را کارگردانی کردند، اکنون به عنوان تهیه کننده در کنار دن لین و روی لی در پروژه دوم حضور می‌یابند.

اما وظیفه اصلی بر عهده راب اسکراب است؛ کارگردان تلویزیونی که با امضای قرارداد کارگردانی این انیمیشن، باید ادامه «فیلم لگو»‌را برای کمپانی برادران وارنر بسازد.

دن لین و روی لی در مقام تهیه کننده دوباره در این پروژه حضور دارند و این بار فیل لرد و کریستفور میلر که فیلم اول را کارگردانی کردند هم به آنها می‌پیوندند. فیلم اول با فروشی 468 میلیون و 700 هزار دلاری، نشان داد مشتاقان زیادی داشت.

لرد و میلر فیلمنامه فیلم دوم را می‌نویسند. این فیلمنامه بر مبنای داستانی از لرد، میلر، جارد استرن و مایکل مورگان نوشته می‌شود.

اسکراب برای فیلم کمدی تلویزیونی «پیشنهاد موزاییک و اسلون» با اقبال زیادی روبه رو شد. او اپیزودهایی از سریال‌های دیگری چون «اجتماع» و «بیمارستان کودکان»‌را هم کارگردانی کرده است. او از نامزدهای انجمن نویسندگان آمریکا برای «شوی سارا سیلورمن» بود و یک جایزه امی برای نوشتن موسیقی افتتاحیه‌ای که هیو جکمن در اسکار 2009 اجرا کرد، برده است.

اسکراب از نویسندگان فیلم انیمیشن «خانه هیولا» در سال 2006 هم بود و برای آن نامزد دریافت جایزه آنی شد.

«فیلم لگو» برای طنز، تخیل و مفرح بودنش با اقبال جهانی روبه رو شد و به همین دلیل کمپانی برادران وانر اعلام کرده قصد همکاری مجدد با خانواده لگویی را دارد.

فیلم دیگر لگویی با عنوان «نینجاگو» برای 23 سپتامبر 2016 برنامه ریزی شده است. این در حالی است که فیلم «بتمن لگو» هم برای ماه می 2017 در نظر گرفته شده است. اما ادامه «فیلم لگو» سال 2018 را برای اکران در نظر گرفته است.