به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح چهارشنبه در نشست توسعه هم اندیشی بخش ریز اظهار داشت: کل اعتبارات بخش ریز در سال گذشته ۵۱ میلیارد ریال پیش بینی شده بود که ۱۷میلیارد ریال آن پرداخت شد.

وی ادامه داد: اعتبارات پیش بینی شده امسال این بخش ۱۳۰میلیارد ریال پیش بینی شده بود که تا کنون ۹۰میلیارد ریال آن پرداخت شده و این آمار نشان دهنده افزایش ۵.۵ برابری اعتبارات امسال بخش ریز نسبت به پارسال است.

سالاری با اشاره به اینکه، بخش ریز، طبیعت عالی، استعداد بالا در کشاورزی و جذابیت گردشگری دارد بیان داشت: کسری اعتبار لازم برای تکمیل استادیوم این بخش پرداخت می شود.

استاندار بوشهر اظهار داشت: با دقت در طراحی، از محل اعتبارات تخصیص داده شده، سفره های آب زیرزمینی در بخش ایجاد شود.

وی ابراز داشت: طرح های فاز یک پارک شهر ریز و فاز ۲ پارک شهر انارستان به معاونت عمرانی استانداری بوشهر تحویل داده شده و هزینه‌های آنان با صرفه جویی برآورد شوند تا برای آنها در سال ۹۴ تامین اعتبار شود.

ایجاد چهار پارک و زمین چمن در بخش ریز

سالاری از احداث چمن مصنوعی فوتبال در شهر انارستان خبر داد و اضافه کرد: زمین ورزشی در شهر ریز هم تکمیل و تامین اعتبار خواهد شد.

وی با بیان اینکه به عمران شهری دو شهر انارستان و ریز کمک خواهد شد ادامه داد: امسال در مقایسه با سال گذشته، اعتبارات این بخش ۵.۵ برابر رشد داشته و در سال آینده نیز با جذب اعتبارات، پروژه های مهم استان تامین اعتبار می شوند.

استاندار بوشهر گفت: امسال به غالب پروژه‌های مهم استان تخصیص اعتبار شد و اکثر پروژه‌ها از لحاظ بودجه وضعیت خوبی دارند.

مصطفی سالاری با تاکید بر حل مشکل آب شرب بخش ریز اذعان داشت: برای کارهای قابل انجام در این زمینه در روزهای باقیمانده تا پایان سال، ولو با جابجایی اعتبارات، بودجه تخصیص می‌یابد تا مردم برای تابستان پیش رو با کمبود آب مواجه نشوند و در سال آینده نیز اولویت تخصیص اعتبارات به بخش آب خواهد بود.