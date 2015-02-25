دوازدهمین کنفرانس بین المللی آموزش زبان انگلیسی در زاهدان آغاز شد

دبیر علمی همایش در حاشیه مراسم افتتاحیه به خبرنگار مهر اظهار داشت: ۶۸۰ مقاله از داخل و خارج از کشور به دبیرخانه این همایش رسید که بعد از داوری ۳۱۰ مقاله پذیرفته شد.

عبدالله سارانی افزود:از مجموع مقالات پذیرفته شده ۲۸۰ مقاله در مدت سه روز برگزاری به صورت سخنرانی به بحث و بررسی گذاشته می شود و ۳۰ مقاله نیز به صورت پوستر ارائه می شود.

وی بیان کرد:: همچنین مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، در پایان این همایش کلیه مقالات پذیرفته شده به صورت الکترونیکی در اختیار افراد قرار می گیرد.

سارانی با اشاره به حضور اساتید ایرانی مقیم کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا و دیگر اساتید برجسته کشوری در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان یاد آور شد: این به خوبی نشان دهنده ظرفیت بسیار خوب دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمینه برگزاری همایش های ملی و بین المللی است که در گذشته به خوبی این ادعا را ثابت کرد.

دبیر علمی همایش اضافه کرد: در این کنفرانس بین المللی زبان انگلیسی، محققان و اساتید داخلی و خارجی به بحث و تبادل نظر درباره موانع و مشکلات آموزش زبان انگلیسی می پردازند تا راهکاری مناسب برای آنان و توسعه این زبان در ایران پیدا شود.

سارانی اظهار امیدواری کرد که برگزاری این همایش در زاهدان، بارزه ای امیدی را برای رفع مشکلات پیش روی زبان انگلیسی در ایران باز کند تا اثر گذاری مطلوبی را در رفع چالش داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین کنفرانس بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی از امروز در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز و تا سه روز آینده ادامه دارد.