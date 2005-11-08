فيلمنامه نويسان از قلم طلايي جشنواره دفاع مقدس استقبال كردند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" به نقل ازامور رسانه اي جشنواره فيلم دفاع مقدس، تا كنون دهها تن از فيلمنامه نويسان، نويسندگان سينمايي و فيلمسازان از بخش مستقل قلم طلايي جشنواره فيلم دفاع مقدس استقبال كردند. بخش قلم طلايي جشنواره ويژه مسابقه فيلمنامه ها، طرح ها و خلاصه فيلمنامه ها با موضوع دفاع مقدس است كه امسال به منظورشناخت هرچه بيشترقابليت ها، ظرفيت ها و توانمندي ها نويسندگان و با هدف ايجاد فضاهاي جديد و نگرش هاي تازه در زمينه دفاع مقدس در ساختار جشنواره طراحي شده است.

در كنار دهها تن از فيلمنامه نويسان كشور، جمعي ازچهره هاي صاحب نام وسرشناس سينما نيزحضوردارند. امور رسانه اي جشنواره دفاع مقدس در اين خصوص اسامي جمعي از شركت كنندگان سرشناس فيلمنامه نويسي كشور را اعلام كرده است.



سعيد حاجي ميري، سعيد سهيلي، علي اكبرثقفي، مهرداد خوشبخت، محمد هادي كريمي، رضا ايرانمنش، يزدان عشيري، بيژن ميرباقري، احمد كاوري، حميد دهقان پور، حسين قناعت، محمد علي صفورا، مهدي غلام حيدري، مسعود نقاش زاده، پيام زين العابديني، سيد حسين فدايي حسين، محمد رضا رحماني، مهدي رضا زاده، حبيب احمد زاده، ميردولت موسوي، كيارش زندي، جواد مزد آبادي، حسن حجگذار، ناصرناصري منش و محمد علي سليمان تاش در كنار دهها تن از فيلمنامه نويسان كشور در بخش قلم طلايي سينمايي جشنواره شركت كردند.

دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس از يكم تا چهارم آذرماه سال جاري در تهران برگزارمي شود.